CFE se convertirá en exportador de gas natural: Manuel Bartlett

CIUDAD DE MÉXICO, noviembre 8 (EL UNIVERSAL).- La Comisión Federal de Electricidad (CFE) dejó de ser comprador de gas natural, consumidor pasivo, y ahora se prepara para transformarse en protagonista activo del mercado nacional e internacional de este combustible, pues tiene los ojos puestos en su exportación, aseguró el director de la empresa eléctrica estatal, Manuel Bartlett Díaz.

Durante su comparecencia ante las "Comisiones Unidas de Energía e Infraestructura", como parte de la Glosa del IV Informe de Gobierno, el funcionario adelantó que ha establecido alianzas estratégicas con grandes empresas internacionales para convertirse en socio CFE para el transporte de gas natural y su exportación en momentos de oportunidad en materia de gas en el mercado mundial.

Dos de estas de alianzas, con empresas norteamericanas, permitirán "aprovechar los litorales" y dos salidas oceánicas del país para la exportación de gas natural, puntualizó.

La primera, con Sempra, daría salida al Pacífico, y la otra, con New Fortress, hacia el Atlántico por el Golfo de México.

La CFE aprovechará la "era del gas natural", dijo, y la flexibilidad logística para llevarla a los puntos de consumo y de producción.

Otra de las alianzas fue con la empresa TC Energy, que permitiría abastecer el gas demandado por la Península de Yucatán y consiste en extender el gasoducto marino que actualmente transporta el combustible de Estados Unidos hasta Tuxpan, Veracruz, ampliándolo en un primer tramo a Coatzacoalcos para continuar hasta Paraíso, Tabasco, en un total de 778 kilómetros adicionales.

De ahí, explicó, se interconectará con el gasoducto Mayakan, que suministra el combustible a esta península.

El monto de inversión de esta ampliación será de 4 mil 500 millones de dólares, y la CFE tendrá una participación accionaria del 15% de la sociedad que aumentará al 49% en el largo plazo.

"Es la primera alianza de esta naturaleza que celebra CFE en sus más de 85 años. Se trata de un cambio cualitativo de gran importancia", subrayó el funcionario.

Otra alianza es con New Fortress, que construirá una planta de licuefacción de gas natural en Altamira, Tamaulipas; la CFE le venderá el gas natural y participará de los beneficios económicos del proyecto.

Además, la empresa eléctrica estatal adquirirá una planta de 135 megawatts (MW) propiedad de New Fortress en Baja California Sur, con la intención de garantizar el suministro eléctrico en la región.

New Fortress llevará gas a Baja California Sur para la alimentación de la planta adquirida, así como al resto de las centrales ya construidas y consumidoras de gas de esa entidad, detalló.

Ante legisladores de diversas fracciones parlamentarias, Bartlett Díaz dijo que el rescate de CFE es ya "una realidad. Esta empresa no perece, añadió, sino que se fortalece".

Hizo alusión a que la empresa participa en las obras emblemáticas de esta administración: CFE participa en la electrificación del Tren Maya y desarrolla 676 obras tanto para el funcionamiento del tren, que será eléctrico en un tramo muy importante, como para la electrificación de talleres, estaciones para paraderos, etcétera.

La empresa también ha conectado a la red eléctrica a 400 sucursales del Banco del Bienestar y para 2023 se espera conectar otras 600.

En el Corredor Interoceánico, la empresa participa en la electrificación de obras de infraestructura.

Y, en la Ciudad de México, participa en la modernización eléctrica del Sistema de Transporte Colectivo Metro.