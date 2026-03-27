Chapopoteras y buque, fuente del derrame

Ciudad de México.- El gobierno federal absolvió a Petróleos Mexicanos (Pemex) de tener responsabilidad en el derrame de hidrocarburos que se registra en el golfo de México.

Este jueves, en conferencia de prensa, el grupo interinstitucional que investiga el percance informó que los responsables de la contaminación son dos chapopoteras naturales, una cercana a Coatzacoalcos y otra más importante, ubicada en el yacimiento Cantarell, así como un buque que no ha sido identificado, pero se trabaja para esclarecer su registro.

En el encuentro con medios, encabezado por la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, se dijo que el derrame no es severo, pero se presentarán denuncias ante la Fiscalía General de la República por el daño ocasionado.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, expuso que son tres fuentes las que originaron esta contaminación.

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"El buque hace un vertimiento ilegal... No podemos saber exactamente qué buque fue porque no tuvimos la evidencia visual cuando lo hizo, ya que Pemex detecta con las imágenes de satélite la mancha en el fondeadero donde estuvieron 13 buques. Cualquiera de esos 13 pudo haber sido. Tenemos que inspeccionar los buques, revisar sus bitácoras y encontrar cuál es el buque que lo hizo", explicó.

Las otras dos fuentes fueron, en primer lugar, las chapopoteras de Coatzacoalcos, que son naturales, de carácter intermitente y que sí aportan contaminante.

"La que creemos nosotros que es la que más contaminante es la de Cantarell. Son chapopoteras naturales que todo el año están emanando. Sin embargo, en este último mes se ha intensificado", expuso Morales Ángeles.

"Tenemos que evaluar qué está pasando, si es que la emanación natural ha aumentado o tengamos una falla estructural en alguna plataforma. Solamente lo vamos a determinar eso verificando en sitio", añadió. Aseguró que esos derrames ya están contenidos.

También se reportó el retiro de 430 toneladas de contaminantes y se atendieron 223 kilómetros de playas afectadas.

Sobre el daño que el derrame ocasionó a la fauna, Bárcena detalló que se atendieron a seis ejemplares con presencia de hidrocarburos, tres tortugas y tres aves, que ya fueron liberadas en Veracruz. "Pero no hemos detectado daño ambiental severo", afirmó.