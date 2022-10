Chats de Ayotzinapa, sin verificación plena desmoronan avances, según New York Times

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 26 (EL UNIVERSAL).- Aunque por años los padres de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han exigido al gobierno mexicano, el esclarecimiento de la desaparición de los jóvenes, este miércoles The New York Times (NTY) reveló que mucha de la evidencia presentada por el líder de la comisión de la verdad no ha podido ser verificada como verdadera.

El subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, quien también preside en la Comisión de la Verdad, reconoció que hay pruebas sin sustento, esto luego de que se difundieran chats de WhatsApp que se integraron a la investigación para atar cabos sueltos sobre lo que sucedió con los normalistas.

"Hay un porcentaje importante, muy importante, que está todo invalidado", dijo el funcionario, Alejandro Encinas.

En entrevista para el diario estadounidense Encinas señaló que el presidente insistió en los avances sobre el caso.

"El presidente me dijo, ´¿qué pasó? Ya informa´", dijo Encinas en una entrevista. Y más tarde añadió: "Nos quedan dos años de gobierno y nosotros tenemos que dar resultados y la fiscalía tiene que judicializar".

Sin embargo, agregó que luego de que consiguiera lo que parecía ser un gran avance mediante un grupo de mensajes donde aparentemente grupos criminales, integrantes del ejército así como otros funcionarios hablaban a detalle de cómo habían asesinado a los estudiantes los narcotraficantes y dónde se habían deshecho de los cuerpos, no tiene los elementos para ser acreditada. "El 100 por ciento seguro en esto no existe"", dijo.

"En todas las investigaciones", dijo Encinas, "hay aciertos y errores", concluyó.

El caso vuelve a estar en tema público luego de que el Presidente de la República asegurará que podrían reponerse las órdenes de aprehensión contra 21 personas más, entre ellos 16 militares, involucradas en la desaparición de los 43 de Ayotzinapa ocurrida en septiembre de 2014 en Iguala.