"Chicanada", lo que le están haciendo a Israel Vallarta: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) ayudar a resolver la situación jurídica del presunto líder de la banda de secuestradores "Los Zodiaco", Israel Vallarta Cisneros, quien lleva 17 años en prisión sin sentencia.

En conferencia de prensa, el mandatario federal afirmó que este caso "huele a chicanada", porque, dijo, está demostrado que Vallarta Cisneros fue torturado y sigue en prisión en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

"Entonces parece que se esmeran en que no haya sentencia y la fiscalía, seguramente esto no lo sabe el fiscal, ahora sí se va a enterar, pero presentaron nuevas solicitudes de investigación, y pruebas, volver a interrogar a quienes ya fueron pues investigados hace 17 años, lo voy a decir: huele a chicanada, entonces esto no, no porque no hay justicia, puede ser derecha, pero no es justicia", indicó.

Ante ello, López Obrador aseguró que ya hubo nuevas declaraciones en el caso y pidió a la FGR ayudar a resolverlo porque está demostrado que hubo tortura y lleva 17 años sin sentencia, "dónde está la justicia pronta y expedita, no lo han visto ustedes, no verdad".

"Ya declararon, ojalá y la fiscalía nos ayude a resolver, el juez, que por mucho que haya un asunto complejo, no se puede tardar 17 años, pero no solo en lo legal, ni en cualquier terreno, quien tiene que dar un dictamen, quien tiene que emitir una recomendación, como se va a llevar 17 años, ineficiencia o consigna".