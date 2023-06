Chihuahua presenta desabasto de electricidad y agua por ola de calor

A-AA+

CIUDAD JUÁREZ, Chih., junio 22 (EL UNIVERSAL).- Las altas temperaturas que se están registrando en el estado de Chihuahua han comenzado afectar a diversos municipios con falta de electricidad y agua.

Durante este día se informó, que debido a la onda de calor que afecta al estado, en los últimos 10 días se han generado sobredemandas en el sistema eléctrico que han ocasionado fallas de energía en el 30 por ciento de los pozos de agua que abastecen a la Ciudad de Chihuahua.

Eso ha provocado que habitantes de diversas colonias de ese municipio no tengan el suministro de agua durante todo el día, incluso hay aquellas donde los ciudadanos han informado que tienen el suministro sólo durante 4 horas.

De acuerdo con la Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) de Chihuahua, total 43 pozos han presentado apagones momentáneos y prolongados en algunos casos, mismos pozos en los que en coordinación con la delegación local de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) se atienden de manera inmediata, sin embargo, la regularización del servicio en cada uno de ellos debe realizarse de manera escalonada para evitar sobrepresiones en el sistema.

Por lo anterior la JMAS Chihuahua ha tenido que realizar movimientos en los tiempos y horarios de tandeo en algunas zonas de la ciudad, lo que ha generado bajas presiones en algunos sectores con objetivo el abastecer de manera equitativa el recurso hídrico.

En Ciudad Juárez tanto la JMAS como el Gobierno Municipal han entregado agua a los habitantes por medio de pipas, mientras que, en Cuauhtémoc, la sobre demanda del uso de energía eléctrica ha afectado a los pozos de agua y al sector agropecuario.

De momento la Secretaría de Salud ha identificado 15 casos asociados a la temporada de calor, de los cuales 7 fueron atendidos por insolación.

Estos casos se encuentran principalmente en Ojinaga tenemos 5 casos, en Delicias y Chihuahua 2 casos respectivamente, y en Jiménez, Chínipas, Guerrero, Juárez, Galeana y Batopilas, 1 caso respectivamente en cada municipio.

De estos 15 casos, 12 corresponden a hombres y 3 a mujeres, y están distribuidos principalmente de los 5 años hasta más de 65 años, y en el grupo de 1 a 4 años, no se ha presentado ningún caso.

De igual manera, hasta el día de hoy no se ha presentado ninguna defunción por esta causa.