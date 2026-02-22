Chimalhuacán, Méx.- En el corazón de la noche, cuando las lámparas cortan la penumbra, un personaje de ensueño se erige entre la multitud: viste con traje morado profundo, bordado con calaveras doradas, sombrero gigante y guantes blancos que dibujan figuras en el aire como si conjurara el espíritu mismo del carnaval. Es el rostro visible de una festividad con más de 100 años de historia.

Alrededor suyo, el pueblo de Chimalhuacán vibra unido: mujeres con faldas bordadas que ondean con cada paso, jóvenes que capturan el momento con sus celulares, hombres con sombreros de ala ancha que cantan al compás de los tambores y niños cuyos ojos se abren como platillos ante la magia que se despliega a su lado.

En medio de ese torbellino de alegría, brilla Margarita, una de las jóvenes charras; bajo una lluvia de confeti que cae sobre su estilizada figura. Ella lleva un sombrero bordado de flores de maíz en hilo dorado y con su mano derecha sostiene el dobladillo de su falda color crema.

la joven porta un chaleco granate, labrado con hilos oscuros y símbolos de la tierra que combinan con una blusa blanca de mangas largas, con pulseras de cuentas de vidrio verde que brillan más con las luces de los focos de la noche.

Dos figuras de trajes bordados en oro posan frente a una pared amarilla, detrás suya un altar con imágenes religiosas y flores de papel. Son Christopher, de 21 años, y su hermano José Santiago, de 13.

El primero viste un conjunto granate con bordados que representan figuras mitológicas; el segundo, un traje azul oscuro con flores de maíz en hilo dorado. Sus sombreros, adornados con hilos finos que brillan bajo la luz parecen guardianes de un legado que les llegó desde antes de nacer.

Christopher forma parte de la comparsa Coyotes; lleva tres años en el carnaval, igual que su hermano menor José Santiago. El gusto por el baile les fue heredado por su madre, quien participó en la comparsa Tiburones, una de las más antiguas del municipio mexiquense.

"El carnaval es patrimonio cultural y un orgullo para Chimalhuacán", dice Christopher. "Somos muy fiesteros; la fiesta empieza en enero y termina en abril y, además, hay eventos en iglesias como la de San Juan durante todo el año".