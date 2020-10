China suma 25 nuevos positivos: 24 "importados" y 1 contagio local en Qingdao

La Comisión Nacional de Sanidad de China informó hoy de que el país asiático diagnosticó 25 nuevos casos del coronavirus SARS-CoV-2 este jueves, 24 de ellos a viajeros procedentes del extranjero, mientras que 1 fue un contagio local en la ciudad oriental de Qingdao, donde recientemente hubo un rebrote.



El contagio local es el de una enfermera de 34 años que trabajaba en el Hospital de Dolencias Pectorales de Qingdao, foco de un rebrote del virus en la primera mitad de octubre causado por la deficiente desinfección del aparato de tomografía axial computarizada (TAC) tras su uso por parte de un paciente contagiado.



Las autoridades sanitarias de Qingdao detallaron que la paciente había arrojado resultados negativos en los análisis de ácido nucleico hasta el pasado día 18, cuando pasó a recibir tratamiento en aislamiento en el Tercer Hospital Popular de la urbe.



Sin embargo, las autoridades sanitarias no informaron de ningún contagio transmitido de manera local en Kashgar, en la provincia noroccidental de Xinjiang, donde el pasado domingo de detectó otro rebrote que ha dejado varias decenas de infectados y de casos asintomáticos, estos últimos, no contemplados en la estadística de contagios confirmados por parte de China.



En cuanto a los 24 positivos "importados", estos se detectaron en Shanghái (este, 13) y en las provincias de Fujian (sureste, 4), Tianjin (noreste, 2), Cantón (sureste, 2), Sichuán (centro, 2) y Yunnan (sur, 1).



Además, con la suma de los 53 asintomáticos anunciados hoy (39 de ellos, casos procedentes de fuera de las fronteras chinas), el total de personas en esa circunstancia bajo observación queda en 592, de los que 439 son "importados".



Asimismo, las autoridades sanitarias detallaron que, hasta la pasada medianoche local (16.00 hora GMT del jueves), se dio de alta a 24 pacientes tras superar con éxito la covid-19.



De este modo, el número total de infectados activos en la China continental quedó en 339, de los cuales 7 se encuentran en estado grave.



La Comisión Nacional de Sanidad no anunció nuevos fallecimientos por la COVID-19, por lo que la cifra se mantuvo en 4.634, entre los 85.940 infectados diagnosticados oficialmente en China desde el inicio de la pandemia y de los que 80.967 han logrado sanar.



Hasta la fecha se ha realizado seguimiento médico a 858.677 contactos cercanos con infectados, de los cuales 12.863 continúan en observación.