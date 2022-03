"Chiste cruel de AMLO defender política de abrazos, no balazos": PAN

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 1 (EL UNIVERSAL).- Marko Cortés, dirigente nacional del PAN, calificó como "chiste cruel" del presidente Andrés Manuel López Obrador el defender la política de seguridad de "abrazos y no balazos" frente a masacres como la ocurrida el pasado fin de semana en San José de Gracia, Michoacán.

"López Obrador muestra su rostro más indolente, se aferra a su "abrazos, no balazos", un auténtico chiste cruel", dijo a través de su cuenta de Twitter.

"No le conmueve la masacre en Michoacán ni los más de 120 mil asesinatos dolosos perpetrados durante su gobierno", lamentó.

"Urge un cambio de rumbo, nunca es tarde", subrayó el presidente nacional del PAN.

Por su parte, el senador y expresidente nacional del PAN, Damián Zepeda, dijo que la masacre en Michoacán es un verdadero acto de terror.

"Exigimos al presidente López Obrador cambiar la estrategia de seguridad para resolver el problema, no este fracaso absoluto".

"Presidente, basta de taparse los ojos y andar distraído en su popularidad, lo eligieron para dar resultados, agregó.

El pasado domingo un grupo de hombres armados irrumpió en un velorio, sacó a varias personas a la vía pública y las fusiló en San José de Gracia, Michoacán, poblado fronterizo con Jalisco. Según cálculos extraoficiales podrían ser 17 los muertos en la ejecución, que fue videograbada por testigos, y que sería la mayor masacre en este año.