Chocan de nuevo INE y Morena en sesión del Consejo General

A dos meses de la revocación de mandato, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) y Morena se enfrascaron en una discusión por el presupuesto para el ejercicio.

El pleito surgió luego de que el representante de Morena, Mario Llergo, afirmó en la sesión extraordinaria, que el INE tiene dos mil 91 millones de pesos para llevar a cabo el ejercicio de la revocación de mandato, por lo cual exigió que se instalen las 161 mil casillas requeridas.

Ante el señalamiento, consejeras y consejeros declararon que el órgano electoral no cuenta con dicha cifra.

El INE, explicó el consejero presidente, Lorenzo Córdova, tiene en disponibilidad mil 567 millones de pesos para llevar a cabo el ejercicio de revocación de mandato.

No obstante, el morenista insistió en que un acuerdo aprobado recientemente por el Consejo General expuso que la autoridad electoral cuenta con los dos mil 91 millones de pesos para la revocación.

Por la insistencia del representante de Morena, el consejero Ciro Murayama aclaró la situación con tarjetas.

"Las matemáticas no fallan", exclamó.

Murayama explicó que inicialmente el INE presupuestó que el ejercicio de revocación de mandato tendría un costo de tres mil 830.4 millones de pesos.

Ante el recorte presupuestal que hizo la Cámara de Diputados, el INE, realizando un ejercicio de ahorro, reunió mil 567.5 millones de pesos.

Ante la petición del Tribunal Electoral del Poder Judicial de buscar mayores ahorros, el INE realizó una revisión sobre el costo inicial de los tres mil 830.4 millones de pesos y abarató el ejercicio en 524 millones de pesos, es decir, que costaría tres mil 306.4 millones de pesos.

"Entonces, tres mil 830.4 millones menos 524 millones de pesos da un total de tres mil 306.4 millones, que sería el costo de la revocación de mandato, es decir, un ahorro de 524 millones. Si a esos 524 millones le sumamos los mil 567 millones que es lo que se tiene de disponibilidad, dan 2 mil 91 millones. Si a los tres mil 306 millones le quitamos el monto disponible que es mil 567 millones, quedan mil 738.9 millones que es lo que se pidió a Hacienda", explicó detalladamente Murayama.

Se trata de dos cosas distintas, indicó, la suficiencia presupuestal y el abaratamiento.

"Señor diputado, confunde reducción con ingreso, el INE no tiene dos mil 91 millones. Confundir reducción de costo con ingreso disponible es una trampa para acusar que se perdió dinero que nunca existió", reclamó el consejero electoral.

El morenista Mario Llergo recurrió también a tarjetas, para tratar de defender que el INE cuenta con dos mil 91 millones de pesos para la revocación de mandato.

"Hay un problema de matemáticas", puntualizó el consejero presidente Lorenzo Córdova.