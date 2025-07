Chocan Sheinbaum y abogado de Ovidio Guzmán tras audiencia

Luego de que Ovidio Guzmán López "El Ratón" se declaró culpable en Estados Unidos por cargos de narcotráfico y delincuencia organizada, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo calificó como "irrespetuosas" las declaraciones del abogado Jeffrey Lichtman.

En conferencia de prensa organizada en un auditorio del hospital Pediátrico de Sinaloa para hablar del tema, Sheibaum Pardo dijo que es un asunto de la Fiscalía General de la República (FGR).

"Primero decir que son irrespetuosas totalmente de la institución presidencial. Está por emitir la Fiscalía un comunicado, me lo informó hace unos momentos el fiscal Gertz Manero, que finalmente es un asunto judicial", dijo la titular del Ejecutivo.

Cuestionada sobre "si México pide la extradición de Ovidio, la Presidenta", la presidenta contestó que "es la Fiscalía".

¿Que dijo Lichtman?

Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán López, "El Ratón", declaró en conferencia de prensa que declaraciones de la presidenta Claudia Sheinbaum revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre su cliente y el gobierno de Estados Unidos.

Luego de que Ovidio Guzmán se declarara culpable de cuatro cargos: dos derivados de una acusación formal en Illinois y dos de una acusación formal en Nueva York, que incluían tráfico internacional de drogas y participación en una organización delictiva, el abogado abordó en conferencia comentarios que la presidenta Claudia Sheinbaum hizo del caso.

"Sus quejas revelan que el gobierno no estuvo involucrado en la negociación entre mi cliente y el gobierno de EU. La idea, creo que ella pedía por una extradición a EU, de alguna manera decía que el gobierno de México debió participar en el proceso legal de la extradición".

"Me parece que ella sentía que el gobierno de Estados Unidos no debió negociar un acuerdo con Ovidio Guzmán, porque se dice que es un terrorista y nosotros en Estados Unidos no negociamos con terroristas. Parece que ella no estuvo satisfecha con que no se informara al gobierno de México que varios capos se pensara traerlos a la Unión Americana".

Indicó que "no estoy defendiendo al gobierno de los Estados Unidos, pero yo soy un abogado defensor, es algo que he hecho desde hace ya mucho tiempo. No estoy hablando de amigos míos, no estoy hablando de gente a la que yo estime. No, es gente a la que yo defiendo.

"No soy el abogado defensor preferido del gobierno de los Estados Unidos, pero la idea de que el gobierno de Estados Unidos incluyera al gobierno de México en alguna suerte de negociación y decisión, es absurda esa idea", expresó Jeffrey Lichtman.

Recordó el caso del exgeneral de la Defensa mexicano, Salvador Cienfuegos, a quien se le imputaron cargos en Estados Unidos, pero fue devuelto a México, que quería someterlo a proceso, sin embargo, fue exonerado.

El abogado de Ovidio dijo que no solamente se exoneró al general, sino que se dijo que la DEA había fabricado la evidencia que se presentó en su contra, algo que consideró "absurdo". "Entonces el gobierno de México violó un acuerdo bilateral que tenía con el gobierno de Estados Unidos", comentó.