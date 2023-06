Chocan versiones sobre liberación de empleados de SSyPC de Chiapas

A-AA+

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis., junio 28 (EL UNIVERSAL).- Son 16 los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPyPC) de Chiapas, que fueron privados de la libertad por un grupo armado y continúa su búsqueda por vía terrestre y aérea y en próximas horas se sumará un equipo especial que proviene de Ciudad de México, informó la titular de la dependencia, Gabriela Zepeda Soto.

Horas después de que se filtró el video, donde los cautivos dan a conocer un pliego petitorio de tres puntos, Zepeda Soto aseguró que hay dos personas detenidas por la participación del rapto de los 16 agentes de la corporación. "No habrá tolerancia ni impunidad en este delito", arremetió.

En el operativo de búsqueda participan más de mil elementos del Ejército, Guardia Nacional y corporaciones policíacas, con el fin de dar con el paradero de los 16 cautivos.

----Versión del Gobierno federal dice que fueron liberados

La mañana de este miércoles fuentes federales dijeron a EL UNIVERSAL que los hombres habían sido liberados, lo que las autoridades estatales no han confirmado.

El martes por la tarde se dijo que eran 23 los cautivos, pero el grupo armado dejó en libertad a las mujeres, pero la cifra oficial era de 14 plagiados, pero esta mañana Zepeda Soto aseguró que son 16.

Fue a las 16:20 horas del martes, fue recibido el reporte a través de Escudo Urbano C5 del rapto de los agentes policiacos, pero cuando llegaron solo encontraron el camión de la dependencia.

La unidad transportaba a 33 hombres y mujeres, personal administrativo de la Secretaría de Seguridad Pública que trabajan en el cuartel de la Policía Estatal del antiguo aeropuerto de Llano San Juan, del municipio de Ocozocoautla.

Los hombres armados pusieron en liberad a 17 mujeres, "que manifestaron que fueron interceptados por un grupo de personas a bordo de vehículos y que portaban armas de fuego, obligando a los 16 masculinos a descender" para luego llevárselos.

Minutos después se desplegó un operativo de búsqueda vía terrestre y aérea, con la participación de un millar de elementos. "Vamos a contar con el apoyo de un equipo especializado proveniente de la Ciudad de México para fortalecer las acciones y búsqueda de los integrantes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. No vamos a descansar hasta localizarlos sanos y salvos".

Zepeda Soto confirmó que dos hombres ligados al grupo criminal que se llevó a los 16 funcionarios, "que se encontraban en las inmediaciones del lugar de los hechos" fueron detenidos, por lo "que se iniciaron las diligencias de investigación correspondientes para deslindar responsabilidades".

----"Los queremos libres. Que los liberen": hermana de empleado secuestrado

Una mujer declaró a reporteros que pudo ver en el video que circuló en la mañana de este miércoles, a su hermano que permanece cautivo. Es uno de los hombres que aparece atrás del que da el mensaje. "Los queremos libres. Que los liberen", expresó la mujer que con otros familiares de los cautivos buscan hablar con funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública.

El Centro Patronal de la República Mexicana (Coparmex) externó su preocupación por el rapto de los funcionarios de la Secretaría de Seguridad Pública y se solidarizó con las familias de los cautivos. "Esperamos y hacemos votos para que los policías administrativos sean encontrados con bien, para tranquilidad de las familias en lo particular, y de todos los chiapanecos en general".

El organismo expuso que se suma "a las voces ciudadanas que anhelamos vivir en un Chiapas seguro y en paz, donde el respeto a la ley sea una realidad cotidiana para que las familias puedan desarrollar sus actividades con tranquilidad".