Choferes bloquean puente en Nuevo Laredo

Choferes de transporte de carga bloquearon el acceso al Puente número tres en Nuevo Laredo "Comercio Mundial" como protesta por ser obligados a volver con sus camiones vacíos por el Puente Colombia-Solidaridad que se encuentra en el estado de Nuevo León.

Manifestaron que la disposición que comenzó a implementarse a partir del día 7 de diciembre los hace perder tiempo y dinero, por lo que están exigiendo que se utilice nuevamente el puente de Nuevo Laredo, para regresar.

El programa piloto para utilizar el puente Colombia-Solidaridad, fue impuesto por Aduana y Protección Fronteriza de Laredo, Texas por lo que se instruyó para que los camiones vacíos que van de México hacia Estados Unidos utilicen el Puente Internacional Colombia ubicado a 30 minutos de la frontera tamaulipeca.

Por ello, decidieron bloquear los accesos en el puente de Nuevo Laredo que conecta con la ciudad de Texas.

Indicaron que esta nueva disposición los hace perder tiempo, además de que se congestionan las carreteras y los puentes, así como que deben realizar gastos innecesarios en combustible.

Comentaron además, que el puente Colombia-Solidaridad no cuenta con la infraestructura adecuada para recibir diariamente a la gran cantidad de unidades pesadas que acostumbran regresar por Nuevo Laredo.

La medida de bloquear el puente en la frontera tamaulipeca, no fue bien vista por algunos choferes y usuarios que indican que sólo se trastocó la vialidad y que no se lograran acuerdos adicionales pues la medida de utilizar un nuevo cruce para regresar, estaba ya decidida.

Cabe destacar que actualmente el Puente Colombia-Solidaridad tiene un horario de atención de 8:00 a 24:00 horas de lunes a viernes y de 8:00 a 14:00 horas sábados y domingos.