Ciberdelincuentes crean nuevo método de estafa a nombre de Netflix

Hay una nueva estafa creada por ciberdelincuentes destinada al robo de tus datos e información bancaria y consiste en el envío de un correo electrónico que se hace pasar por la plataforma de streaming, Netflix.

El robo en nuestros días ya no solo se presenta en las vías públicas, se ha expandido al mundo cibernético y, a pesar de lo que podrías creer es muy común, pues los estafadores siempre están buscando los medios para contactar contigo y arrebatarte algo más que tus datos personales.

Por ello es tan importante mantenerte al tanto de algunos de los engaños más comunes.

Una de las mayores plataformas de streaming es Netflix, compañía de contenido multimedia que logró revolucionar la manera de consumir primero series y películas, aunque ahora cuenta con un catálogo más amplio que, incluso, incluye videojuegos.

Al ser uno de los servicios más populares los ciberdelincuentes encontraron una oportunidad para poder aprovechar y generar cientos de estafas.

Así, en los últimos días es que se ha descubierto un engaño que está rondando por internet y que está involucrando a Netflix. Han sido diversos delincuentes digitales los que han diseñado una estrategia orientada a estafar a miles de usuarios de esta plataforma.

Es a través de un correo electrónico que están realizando su delito. Un mensaje que llega a la bandeja de entrada supuestamente por parte del servicio técnico de Netflix, asegurando que la cuenta está a punto de ser cancelada y que si se quiere evitar esa acción hay que dirigirse a un enlace que se proporciona en ese mismo mensaje.

Al dar clic en dicho link los usuarios son dirigidos a una página que se asemeja a la de Netflix, donde se les solicita ingresen sus datos de usuario, dirección de correo electrónico y contraseña, eso implicaría el acceso y posible robo de la cuenta. Pero no es lo único que obtienen pues también hay que ingresar los datos de pago por lo que los estafadores tienen acceso al dinero o las tarjetas de la víctima.

Si bien las estafas cibernéticas se han vuelto más comunes, existen ciertos consejos que te podrían ayudar a no ser una víctima más. La Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) propone los siguientes tips para no caer en fraudes electrónicos:

Lo primero es asegurar que el correo electrónico que te llega es legítimo y viene de quien dice ser.

Enlaces sospechosos. Uno de los medios más usuales para cometer robos o estafas cibernéticas es por medio de enlaces que te direccionan a una página para poder robarte datos.

No descargues aplicaciones en sitios no oficiales. Asegúrate siempre de descargar apps o archivos en sitios oficiales para evitar una posible estafa.

Nunca entregues tus datos personales por correo electrónico. En ocasiones muchos ladrones suplantan identidades de instituciones o empresas para poder cometer fraude, así que lo mejor es no enviar ningún dato personal a terceros.