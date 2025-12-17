CIDH condena a México por la muerte de mujer

San José.- La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó este martes al Estado de México como responsable internacionalmente por la violación sexual, tortura y muerte de la mujer indígena náhuatl monolingüe Ernestina Ascencio Rosario, de 73 años, en el año 2007.

Según la sentencia notificada este martes a las partes involucradas en el proceso, el Tribunal internacional constató que Ascencio, habitante de la comunidad de Tetlalzinga, ubicada en la Sierra Zongolica en el estado de Veracruz, fue violada por miembros del Ejército mexicano el 25 de febrero de 2007.

El día anterior a los hechos, un campamento militar había sido instalado en cercanías de su vivienda, como parte de la estrategia de lucha contra el narco desarrollada por el Estado desde 2006.

"La Corte determinó que la violación sexual sufrida por la señora Ernestina constituyó un acto de tortura, toda vez que fue intencional, causó severos sufrimientos físicos y mentales y se cometió con el propósito de intimidar, degradar, humillar y controlar a la víctima (...) La violación sexual y las graves lesiones, así como la falta de atención médica, causaron la muerte de la señora Ernestina Ascencio Rosario", cita el texto de la CIDH.

Ernestina fue trasladada por sus familiares en busca de atención médica durante aproximadamente 10 horas, hasta ser recibida en el Hospital Regional de Río Blanco, donde falleció el 26 de febrero de 2007.

Ante esto, la CIDH determinó que el Estado de México violó el derecho de la víctima a recibir una atención en salud accesible, disponible y de calidad. Asimismo, resaltó que el hospital no contaba con intérpretes del náhuatl que facilitaran la comunicación.

Además, se le suma el incumplimiento del Estado de investigar con debida diligencia reforzada estos hechos y garantizar el acceso a la justicia en condiciones de igualdad a los hijos de Ascencio.

La Corte ordenó al Estado mexicano implementar medidas de reparación, incluida una investigación penal exhaustiva y seria sobre la violación sexual, tortura y muerte de Asencio para identificar, procesar y sancionar a los responsables, fortalecer el Centro de Atención Especializada de Soledad Atzompa, y crear un Registro Nacional de Intérpretes y Traductores en Lenguas Indígenas para los sistemas de salud y justicia.