Cierran accesos al Zócalo previo a marcha de mujeres

En el Día Internacional de la Mujer 2021, algunos accesos al Zócalo fueron cerrados. En la calle de Madero, la principal que desemboca de avenida Juárez hay muros azules de metal que impiden el paso.

Sin embargo, en calles como 5 de mayo y 16 de septiembre sí hay paso para las manifestantes, quienes protestarán en este 8M, a partir de las 13:30 horas.

Diversos colectivos de mujeres convocaron a marchas la principal se congregará en el Monumento a la Revolución desde las 13:00 horas y se prevé que para las 16:00 horas salga otro contingente hacia el Zócalo.

Refuerzan Palacio Nacional

La seguridad tanto al exterior como al interior de Palacio Nacional fue reforzada previo a la marcha de este lunes en conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana reforzó la seguridad en las calles aledañas y traseras de Palacio Nacional.

Además de la muralla con vallas metálicas instaladas frente a la sede del Poder Ejecutivo y residencia oficial de Andrés Manuel López Obrador, los accesos de Moneda y Corregidora; la calle de Licenciado Primo Verdad y Maestro Erasmo Castellanos amanecieron con vallas de más de dos metros de alto para impedir el paso de los manifestantes.

Solo personal acreditado tiene acceso a Palacio Nacional.

Las marchas del 8M en CDMX

Las organizadoras piden a las manifestantes acudir con cubrebocas, gel antibacterial y careta. Además de que será una protesta separatista, sin hombres.

Al igual que el año pasado, las feministas exhortan a las mujeres a que el 9 de marzo paren y no acudan a trabajar, a clases en línea, ni tengan actividad en redes sociales. Sin embargo, este año se suma la propuesta de la huelga de consumo, es decir, que no compren en cadenas de autoservicio, tiendas de ropa, compras en línea, cargar gasolina, ir al banco o usar el transporte público.

Por otra parte, algunos colectivos, no convocan a dichas acciones y exhortan a que las manifestaciones sean a través de redes sociales para evitar contagios de Covid-19.

Estos grupos han pedido a las mujeres que compartan fotos de cómo la pandemia complicó su situación doméstica, laboral y social ante el confinamiento.

A pesar de que no hacen un llamado a la manifestación en las calles, también reprueban que se busque callar a las manifestantes feministas, así como los mensajes que piden ser "buenas mujeres" con el pretexto, dicen, de la pandemia.

Además, este año de elecciones, las feministas sumaron a sus reclamos el de la candidatura de Félix Salgado Macedonio, a quien Morena le retiró el abanderamiento por la gubernatura de Guerrero, por lo que se prevé que este tema también sea uno de los más destacados en las protestas.

Origen del día de la Mujer

Celebrado por las Naciones Unidas desde 1975 y proclamado por la Asamblea en 1977, el Día Internacional de la Mujer encuentra sus orígenes en las manifestaciones de las mujeres que, especialmente en Europa, reclamaban a comienzos del siglo XX el derecho al voto, mejores condiciones de trabajo y la igualdad entre los sexos .

Dos años más tarde, la Asamblea General de las Naciones Unidas formaliza oficialmente el día, pese a que su primera celebración se remonta al 28 de febrero de 1909, cuando el Partido Socialista de América designó el día en recuerdo de la huelga de trabajadoras del sector textil el año anterior en Nueva York.

Coincidiendo con el Año Internacional de la Mujer, tiene lugar en México la primera Conferencia Mundial sobre la Mujer, del 19 de junio al 2 de julio de 1975.

A partir de esa fecha, se han realizado marchas en las que las mujeres realizan reclamos sociales, económicos, de seguridad y políticos.

El día Internacional de la Mujer está estrechamente ligado al feminismo y a las feministas, pues fueron ellas y su movimiento quienes impulsaron la conmemoración.

¿Quiénes son las feministas y qué es el feminismo?

Las feministas de esta nueva generación se han agrupado bajo el paliacate verde, el símbolo de la lucha por la despenalización del aborto, que inició en Argentina y se "exportó" a otros países de Latinoamérica. También es común ver el pañuelo morado, que es el color con el que se identifica el feminismo.

El feminismo no es moda, ni algo nuevo. En el mundo, la lucha feminista tiene siglos y va desde la lucha por el voto, las protestas por guarderías, las manifestaciones por utilizar la ropa que las mujeres prefieren, en contra de la mutilación genital o por la despenalización del aborto.

Actualmente, el feminismo tiene dos grandes vertientes: el liberal y el radical.

El feminismo no busca que las mujeres sean superiores o tengan más derechos que los hombres o los niños o cualquier otro grupo social, sino que busca crear las condiciones necesarios para que exista equidad, es decir algo como un "piso parejo", entre hombres y mujeres, pues aún prevalecen las brechas en los salarios, las desigualdades en los puestos gerenciales y los estereotipos sobre lo que las mujeres deben hacer o no.

¿Qué es la equidad de género?

El término equidad alude a una cuestión de justicia: es la distribución justa de los recursos y del poder social en la sociedad; se refiere a la justicia en el tratamiento de hombres y mujeres, según sus necesidades respectivas. En el ámbito laboral el objetivo de equidad de género suele incorporar medidas diseñadas para compensar las desventajas de las mujeres, según la definición del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje (TFCA).

La equidad de género permite brindar a las mujeres y a los hombres las mismas oportunidades, condiciones, y formas de trato, sin dejar a un lado las particularidades de cada una de ellas que permitan y garanticen el acceso a los derechos que tienen como ciudadanas.

Por ello, en un concepto más amplio, se alude a la necesidad de acabar con las desigualdades de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres.

Aquí nos podríamos preguntar ¿y...cuál es el problema?. El problema es que las diferencias de trato y de oportunidades van en contra de los derechos humanos, e históricamente han afectado más a las mujeres, en razón de su sexo.

Ejemplos:

*La violencia familiar.

*La discriminación por edad, estado civil o embarazo para obtener un empleo.

*Un número menor de mujeres con puestos de decisión.

*Los feminicidios.

*El hostigamiento sexual en el transporte público.

*La prostitución de mujeres y niñas.

Diferencias entre homicidio y feminicidio

A pesar de que todos los días hay noticias de crímenes de mujeres hay quienes consideran que la violencia de género es igual que la que ocurre con los hombres, e incluso no admiten el término feminicidio como algo diferente al de homicidio.

El término feminicidio fue acuñado en México por Marcela Lagarde, en el marco de las mujeres desaparecidas y asesinadas en Ciudad Juárez durante los años noventa, aunque viene desde 1976 cuando por primera vez se habló del asesinato de mujeres en el "Primer Tribunal Internacional de Delitos Contra Las Mujeres".

Según la Secretaría de Gobernación, se considera que existen razones de género cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en un homicidio:

*La víctima presente signos de violencia sexual de cualquier tipo;

*A la víctima se le hayan infligido lesiones o mutilaciones infamantes o degradantes, previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia;

*Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar, del sujeto activo en contra de la víctima;

*Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza;

*Existan datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima;

*La víctima haya sido incomunicada, cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida;

*El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público."

Es decir, que un feminicidio ocurre cuando un hombre mata a su esposa por celos, o cuando además del homicidio la mujer es torturada, violada, acosada o secuestrada. A diferencia de, por ejemplo, cuando en un robo una mujer es asesinada por los asaltantes por resistirse a dar sus pertenencias.