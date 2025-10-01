Cierre en EU: ¿qué pasa con los trámites de pasaportes y visas?

CIUDAD DE MÉXICO, octubre 1 (EL UNIVERSAL).- Por el cierre de gobierno en Estados Unidos, la embajada de ese país en México posteó en X que los trámites de pasaportes y visas "continuarán durante la falta de asignación de fondos, en la medida que la situación lo permita".

En un mensaje en X, añadió que "no actualizaremos esta cuenta hasta que se reanuden completamente las operaciones, con excepción de información urgente sobre seguridad y protección". La legación también dijo que "para obtener información sobre nuestros servicios y el estado de operaciones, visite http://travel.state.gov".

Este miércoles, el Senado estadounidense tumbó dos propuestas presupuestarias presentadas respectivamente por demócratas y republicanos para tratar de levantar el cierre, el primer intento desde se suspendieran las funciones no esenciales de la Administración Central la pasada medianoche.

Al igual que sucedió el martes en los dos últimos intentos por evitar el cierre la propuesta de los demócratas fue derrotada por 53 votos frente a 47 y la de los republicanos no prosperó al sumar solo 55 votos a favor y 45 en contra, cinco apoyos por debajo de los 60 que son necesarios para la aprobación del proyecto de ley.

Mientras, los senadores abandonarán la ciudad hasta el viernes, lo que significa que el gobierno permanecerá cerrado al menos hasta entonces, aunque probablemente por más tiempo ya que sigue siendo difícil encontrar una solución al impasse sobre la financiación.

Los líderes republicanos del Senado están permitiendo que los miembros abandonen Washington para observar Yom Kippur mientras el Senado se toma un descanso de la votación el jueves, con la expectativa de más votaciones el viernes y el sábado. La Cámara tampoco está en sesión y volverá la próxima semana.