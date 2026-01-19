Cierre temporal en Puente Viejo de Matamoros por revisión de seguridad
Incidente en la frontera desata revisión de vehículo en Puente Viejo
MATAMOROS, Tamps., enero 19 (EL UNIVERSAL).- El Puente Viejo en Matamoros, Tamaulipas, fue cerrado a la circulación por elementos de la Secretaría de Marina lo que generó largas filas y molestia entre los conductores que buscaban llegar a Brownsville, Texas.
Trascendió que el motivo del cierre fue la revisión de un vehículo aunque no se especificó si se trataba de estupefacientes o algún otro delito.
Los elementos se mantuvieron cerca de la línea divisoria entre ambos países, incluso, bajaron de sus unidades para realizar recorridos de vigilancia y seguridad.
La movilización, contó también con la presencia de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
Por el momento no se ha emitido un comunicado por parte de las autoridades mexicanas o estadounidenses sobre el despliegue.
Tras realizar los recorridos, los elementos de Marina y de Seguridad se retiraron y pudo abrirse la circulación nuevamente.
