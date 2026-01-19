logo pulso
Cierre temporal en Puente Viejo de Matamoros por revisión de seguridad

Incidente en la frontera desata revisión de vehículo en Puente Viejo

Por El Universal

Enero 19, 2026 04:30 p.m.
A
Cierre temporal en Puente Viejo de Matamoros por revisión de seguridad

MATAMOROS, Tamps., enero 19 (EL UNIVERSAL).- El Puente Viejo en Matamoros, Tamaulipas, fue cerrado a la circulación por elementos de la Secretaría de Marina lo que generó largas filas y molestia entre los conductores que buscaban llegar a Brownsville, Texas.

Trascendió que el motivo del cierre fue la revisión de un vehículo aunque no se especificó si se trataba de estupefacientes o algún otro delito.

Los elementos se mantuvieron cerca de la línea divisoria entre ambos países, incluso, bajaron de sus unidades para realizar recorridos de vigilancia y seguridad.

La movilización, contó también con la presencia de personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Por el momento no se ha emitido un comunicado por parte de las autoridades mexicanas o estadounidenses sobre el despliegue.

Tras realizar los recorridos, los elementos de Marina y de Seguridad se retiraron y pudo abrirse la circulación nuevamente.

SLP

El Universal

