Cierres de restaurantes dejaron 150 mil desempleados: Canirac

En dos años, la pandemia por Covid-19 dejó en la industria restaurantera secuelas, como el cierre de entre 10% y 12% de los 600 mil restaurantes que existieron en febrero de 2020, además de que siguen sin recuperarse los empleos perdidos, dijo German F. González Bernal, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac).

Además de la crisis sanitaria, los restaurantes enfrentan el problema de alzas de precios de vegetales, cárnicos, entre muchos otros productos, además de la nueva dinámica que exige el mercado de pedidos para llevar entregas a domicilio y ventas en el restaurante.

"No hay forma de mantener precios con el encarecimiento de las cosas como se está viendo...pero la gente no acepta un aumento de precios de pronto, y eso se puede transformar en menos tráfico, porque la gente puede ir menos veces y eso sucede si hay un aumento fuerte de precios", expuso.

González Bernal, quien tomó protesta por un segundo período como presidente de Canirac, afirmó que entre febrero de 2020 y febrero de 2022 hay entre 10% y 12% menos restaurantes, aproximadamente 60 mil a 72 mil menos, sin embargo, en el 2020 hubo más cierres, pero a fines del 2021 hubo restaurantes que lograron reabrir.

Si pensamos en "el cierre acumulado de la pandemia, de todos los restaurantes que había en el país, quedaron cerrados de manera permanente 10% a 12%, ese es el saldo de la pandemia, hubo un momento en 2020 que estuvimos en 15% (de cierres) pero en estos meses de recuperación se han venido abriendo lugares, ya no es tan grave como el 15%".

Octubre, noviembre y diciembre fueron tres meses en que se observó una "recuperación franca" en las visitas de clientes y pedidos a domicilio, pero nuevamente con ómicron, la nueva variante del Covid-19, enero fue un mes "súper complicado" porque con la noticia de los contagios la gente empezó a guardarse.

Siguen las "secuelas" por el Covid-19, hay curvas de contagio y todo esto afecta a la industria restaurantera, pero esperamos una baja de los casos como en otras ciudades del mundo, dijo a EL UNIVERSAL.

En cuestión de empleos, la industria perdió 400 mil, sobre todo por el confinamiento y las restricciones a la movilidad, pero a partir de que empezó a darse servicio dentro de los restaurantes, se recontrató personal y las estadísticas actuales es que faltan entre 100 a 150 mil empleos por recuperar.

De acuerdo con cifras del Inegi la industria restaurantera generó 2.2 millones de empleos, pero en el peor momento de la pandemia hubo una pérdida de empleos.

"Por eso nos ocupamos para ver cómo podremos reabrir y recuperar el tamaño de la economía de los restaurantes que teníamos antes de la pandemia", expuso.

La industria también enfrenta el problema de la inflación, que afecta los costos de producción entre 7% y 8%, pero los restaurantes no pueden aumentar en un solo momento ese aumento.

"Los restaurantes tienen que tomar una decisión si se lo trasladan al cliente, porque si el índice subió 7% a 8% en el 2021 quizá lo tengan que repercutir, pero no en un solo momento, sino en dos momentos", añadió.

Por ejemplo, subieron los precios de los vegetales, las proteínas cárnicas de res, pollo y pescado aumentaron entre el 40% y 50%, el café entre 60 a 70% entre 2020 y 2021. Además de las harinas de trigo, mantequilla, entre muchos otros insumos.

Otro de los aspectos en los que hay que trabajar es en decidir cómo atender los pedidos a domicilio y para llevar, porque ello implica una atención también, a la par que se tiene a los consumidores en el restaurante.