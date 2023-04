Cinco mexicanos salen de Sudán en un vuelo de España: Ebrard

A-AA+

El canciller Marcelo Ebrard informó que cinco mexicanos y dos familiares han abordado sanos y salvos en un vuelo organizado por España para desalojar a sus connacionales de Sudán.

Ebrard agradeció a la diplomacia española por apoyar en el desalojo de los mexicanos, así como de sus familiares, además informó que el día de mañana lunes otra mexicana será evacuada con apoyo de la ONU.

Estados Unidos, Francia, Alemania, y el Reino Unido, entre otros, empezaron a evacuar este domingo a sus ciudadanos o a su personal diplomático de Sudán, donde los combates entre el ejército y los paramilitares entraron en su segunda semana.

La violencia en este país del noreste de África, de unos 45 millones de habitantes, se desató el 15 de abril entre el ejército del general Abdel Fatah al Burhan, gobernante de facto de Sudán desde el golpe de 2021, y su rival, el general Mohamed Hamdane Daglo, líder de las Fuerzas de Apoyo Rápido (FAR).

La disputa entre Burhan y Daglo surgió de los planes de integrar las FAR al ejército regular, un requisito clave del acuerdo para restaurar la democracia en Sudán tras el golpe militar que depuso al gobernante autocrático Omar al Bashir en abril de 2019.

Países del mundo intentan sacar de Sudán a sus ciudadanos

También Italia indicó que trataba de sacar a sus ciudadanos atrapados en el país, al igual que Turquía, que se vio obligado a interrumpir su operación ante una explosión cerca del lugar de encuentro en el barrio de Kafuri, en el norte de Jartum.

El primer ministro británico, Rishi Sunak, informó que el ejército de su país procedió a una "evacuación compleja y rápida" de los diplomáticos británicos y sus familias.

En una publicación en Twitter, Sunak subrayó que la evacuación se llevó a cabo en un "contexto de escalada de violencia y de amenazas en contra del personal de la embajada".

Estados Unidos también evacuó a su personal gubernamental de Jartum con helicópteros, señaló horas antes el presidente Joe Biden en un comunicado. Washington suspendió además temporalmente las operaciones de su embajada.

Los encarnizados combates entre las fuerzas de los dos generales en el poder no dan tregua.