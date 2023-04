Circula proyecto de dictamen de la Ley General de Ciencia

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, abril 21 (EL UNIVERSAL).- Desde la madrugada de este viernes, el proyecto del dictamen de la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación comenzó a circular en redes sociales, hecho que alertó a la comunidad científica y académica, debido a que no se llevaron a cabo los parlamentos abiertos restantes para discutir dicha ley y realizar el dictamen.

A través de Twitter, la académica Alma Maldonado compartió el documento, el cual consta de 500 hojas. De acuerdo con la investigadora, este proyecto es casi el mismo que el propuesto por la Comisión de Educación, la cual está integrada por diputados del partido Morena, y se espera que el martes sea discutido y aprobado en el pleno de las Comisiones Unidas.

"Si se aprueba el mismo martes, que es lo más posible que suceda porque Morena tiene mayoría, entonces se va al pleno el miércoles o jueves, es una Ley General, por lo tanto, se aprobaría ya el miércoles o jueves y estarían incumpliendo el acuerdo de no hacer los cinco parlamentos abiertos restantes", explicó la académica.

Asimismo, una fuente confidencial de la Cámara de Diputados reveló a EL UNIVERSAL que este proyecto de dictamen lo impulsa el partido Morena y están buscando realizar la votación para su aprobación la siguiente semana.

"Hay proyecto de dictamen que impulsa Morena. Querrán votarlo la siguiente semana y aplicar la aplanadora. En ese escenario, ya no habría parlamento abierto. Hasta el momento, la Comisión de Ciencia no ha convocado a la siguiente reunión".

De acuerdo con esta información, ya no se realizarían los siguientes parlamentos, lo que sería inconstitucional.

"Estarían incumpliendo el acuerdo de realizar los cinco parlamentos restantes para que sean siete, están violando un acuerdo de las comisiones, estamos viendo si nos inconformamos".