Circulan en Oaxaca 10 variantes de Covid

La variante británica del virus SARS-CoV-2 clasificada como B.1.1.7 se encuentra ya circulando en los municipios de la región del Istmo de Tehuantepec, y aunque no es más mortal sí es más contagiosa, informaron los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

En un comunicado de prensa, la dependencia de salud indicó que se han identificado 10 variantes del virus SARS-CoV-2, responsable de la enfermedad respiratoria Covid-19, en territorio oaxaqueño, de las cuales, la B.1.1.519 es la común tanto en México como en la entidad, ya que 45% de pacientes a quienes se les han realizado muestras la presentó.

La dependencia detalló que las variantes que circulan en Oaxaca son la B.1.1.519; B.1; B.1.2; B.1.1.432; B.1.301; B.1.1.222; B.1.427; B.1.429; P.1 y B.1.1.7, todas sujetas a vigilancia epidémica.

De acuerdo con los SSO, el número de variantes de virus se incrementado en territorio estatal debido a que Oaxaca es "un estado altamente turístico y con un flujo constante de migrantes que llegan a las localidades provenientes principalmente del extranjero". Dichas variantes se han ubicado principalmente en demarcaciones como Oaxaca de Juárez, Santa Lucía del Camino, Juchitán de Zaragoza y San Pedro Mixtepec.

No obstante, la dependencia de salud aseguró que gracias a la vacunación en el estado, la incidencia de casos disminuyó en 85% y actualmente el porcentaje de hospitalización bajó considerablemente, al reportar menos de 20% en la última semana.

Actualmente Oaxaca se ubica en el lugar número 17 en la tabla nacional por el número de casos y 21 en la posición por defunciones a causa de la pandemia.

Ante ellos los SSO exhortaron a la población a no relajar las medidas contra la Covid-19, seguir con la Jornada de la Sana Distancia, evitar eventos masivos de cualquier índole, y continuar con el lavado frecuente de manos, pues aunque Oaxaca se encuentre en Semáforo de Riesgo Epidemiológico color verde, la pandemia no ha terminado.