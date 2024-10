Ciro Gómez Leyva: Un periodista mexicano que no teme a los desafíos

Profundamente enamorado de la vida y encarnado en su cotidiano quehacer informativo, Ciro Gómez Leyva, el prestigiado periodista y escritor mexicano, asegura en entrevista con EL UNIVERSAL, que jamás habrá de "tirar la toalla" de lo que ha sido su pasión durante los últimos cuarenta años y que lo ha mantenido de pie.

Muy a pesar de la cantidad de agravios, insultos, amenazas, hostilidad y cizaña que fue objeto durante todo el sexenio pasado, por parte del entonces presidente Andrés López Obrador. Así como el cobarde atentado que sufrió la noche del jueves 15 de diciembre de 2022, que lo llevó a poner en marcha un replanteamiento de vida. Afirma que al emprender una nueva etapa de su vida profesional desde España, de ninguna manera, significa que sea un destierro, mucho menos, un autoexilio, sino que será temporalmente, pero nunca, va olvidar de dónde viene ni el grandioso país que lo vio nacer, al que ama con todo el corazón, llamado...¡MÉXICO!

En esta tercera y última parte de la conversación con EL UNIVERSAL, relata que al inicio del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, Miguel Ángel Osorio Chong, en su calidad de secretario de Gobernación, presionó su salida de Milenio Televisión. Con once años ininterrumpidos al frente del exitoso programa "Ciro por la Mañana", que se transmite a través de Grupo Fórmula y ocho años en Imagen Televisión, confiesa que durante los últimos ocho años, aprendió a vivir a partir de las diez de la mañana hasta las seis de la tarde para poder disfrutar a su familia... ¡y comer en casa!!, con la enorme responsabilidad y satisfacción de conducir dos noticieros "en vivo" diariamente, uno por la mañana y otro por la noche.

Al preguntarle ¿si la fama marea?, con absoluta sencillez me respondió: "Mmm... la fama, finalmente, es algo que se te impone y no es que uno la esté construyendo... ¿Qué es la fama? Quizás, son los saludos de la gente en la calle. El que seas más o menos reconocido. La fama es algo externo que te impone una serie de circunstancias"

Asimismo, al cuestionarle ¿Después del atentado que sufrió en diciembre de 2022, le tiene miedo a la muerte?, expresó: "No, no le tengo miedo a la muerte. Yo soy agnóstico, pero un agnóstico que cree en el bien y en el mal, formado en la cultura ético/moral o judío/cristiana. Mi preocupación es la crisis autodestructiva, la muerte por abandono. Mi gran temor físico no es la muerte, en todo caso, será la decrepitud cuando ya no pueda valerme por mí mismo, cuando ya no me funcione la cabeza, perder funcionalidad o depender de personas todo el día para funcionar"

-¿Cómo se da tu regreso a Milenio?

--Me vuelvo acercar a Milenio en 2007 y don Pancho González me dice: "Querido Ciro, fíjate que quiero sacar un canal de noticias en televisión por cable y quiero que, tú, participes..."

-¿Y qué le dijiste?

--Le dije que sí, y medio participé, así, como arrancan todos esos proyectos...

-¿No te sentías tan entusiasmado?

--Es que llegué a un punto de fastidio porque se metían los integrantes de la asamblea y del sindicato del periódico, vamos, todo mundo metía la mano, y yo, me iba haciendo a un lado. Mientras tanto, el proyecto no avanzaba.

-¿Pensaste que sería, otra vez, la misma historia como en TV Mexiquense?

--A principios de 2008, Pancho González me dice: "¡Oye, no te veo muy metido en el proyecto de Milenio Televisión!"

-¿Le dijiste lo que estaba sucediendo, que todo mundo se entrometía?

--¡Claro!!, le dije que así no. Que, si quería, yo le hacia el diseño editorial. Total, junto con su hijo que acababa de regresar de estudiar en Estados Unidos, me dicen que adelante. Les gustó mucho el proyecto, me apoyaron y así quedé, como director editorial de milenio Televisión...

-Recuerdo que la gente decía que era un canal de mentiritas...

--Sí, todo mundo se burlaba de nosotros, así mismo no faltaba quien decía que si ECO de Jacobo Zabludovsky había fracasado... ¿Qué iban a esperar con Milenio Televisión?, que sería aburrido y únicamente de noticias...

-¿Cuál era tu argumento ante esa cargada de mal presagio y pesimismo?

--Yo les decía que iba a ser un canal de noticias en el que, sí, pasarían cosas. Que era un canal de televisión por cable y tendríamos chance de hacer cosas interesantes, y que, además, coincidió con el inicio del combate a la criminalidad hasta nuestro lema era... ¡En esta pantalla, sí pasan cosas!

-¿Lo que se hace con fe o quien persiste alcanza?

--Salimos al "aíre" ¡y le pegamos! Y funcionó a la perfección, jaló el canal muy bien... La verdad, nos fue muy bien.

-¿Cuánto duraste en Milenio Televisión?

--Cinco años, que era como mi año 17 dentro de Grupo Milenio, porque era parte de los fundadores desde 1997 a 2013, eran 17 años...

-¿Y por qué sales de ahí?... ¿No hay mal que por bien no venga?

--¡Otra vez!, una crisis editorial cuando empieza el gobierno de Enrique Peña Nieto. Miguel Ángel Osorio Chong como secretario de Gobernación, junto con otros más, entraron apretando muy duro, y eso, generó una tensión con Carlos Marín, con los señores González y hasta conmigo... ¡y sucedió! No la manejamos bien...

-¿Al nuevo gobierno de Peña Nieto, no le gustaba lo que expresabas al "aire"?

--El resultado de esa crisis, tomamos la decisión de que yo me separara el 17 de octubre de 2013, obligados por la presión que ejerció Osorio Chong como secretario de Gobernación.

-¿Nuevamente, octubre, un mes de coincidencias, para no decir cabalístico?

--¡Qué buena observación!!, lo que son las cosas, el 17 de octubre termino en Milenio Televisión en 2013. El 17 de octubre, pero de 2016, tres años después, comienza Imagen Televisión, y también, un 17 de (octubre) 2024, termina mi participación en el noticiero de Imagen Televisión... Ja, ja, ja, tres 17 de octubre, pero de diferentes años.

-Mi muy estimado Ciro, ahora que te vas a España retomas tu camino de reportero en la prensa escrita, te veo muy entusiasmado como un chamaco de 20 años...

--¡Ya dímelo... como novato!... ja, ja, ja.

-Es la verdad, te veo mucho muy motivado, es más, como niño con juguete nuevo...

--Muchas gracias, querido Edmundo...

-No te deseo suerte, sino que vas a tener mucho éxito...

--¡Vaya!, la suerte se juega todos los días. Nosotros tenemos una frase aquí... ¡Un buen programa el miércoles, no te garantiza un buen programa el jueves! Pudiste haber tenido un gran programa el miércoles, pero el jueves, empiezas de cero y hay que hacer un muy buen programa el jueves, entonces...

-¿Qué esperas en esta nueva etapa en Madrid?

--Para mí, lo que venga. Sí, sí estoy muy motivado como bien lo señalas...

-Con esa misma motivación, ¿también ves un futuro promisorio en México, en donde has tenido mucho éxito?

--Pero también aquí, en México, lo que venga, será una nueva etapa de mi carrera...

-¿No tan intensa como ahora y con un perfil más bajo?

--¡Exacto!!, quizás no tan intensa porque ya no estaré haciendo dos noticieros "en vivo" y al día, pero, si no le chambeo duro y no tengo un poco de suerte... ¡pues no me va ir bien!

-¿Un periodista de tu talla, necesita de la suerte?

--Como te lo dije, la suerte se juega todos los días, trabajando muy duro. Necesito chambear mucho para que me vaya bien el lunes, al siguiente martes, el miércoles y así...

-¿De dónde sacas tantas fuerzas?

--¡Ah!, mi querido Edmundo... ¡no son tantas fuerzas!, simplemente, es mi trabajo por un lado...

-¿Y por el otro...?

--Me sigue gustando mucho lo que hago...

-¿No te cansas?

--A veces sí, para qué lo niego, pero es como todo...

-A lo Mero Macho, ¿has querido tirar la toalla?

--No, tirar la toalla no. Porque "tirar la toalla..." ¿qué significa?... ¡A dónde me voy! ¿Irme a meditar o llorar? Yo no juego golf, mucho menos, tengo una gran vida social. No mi querido Edmundo, "tirar la toalla" no sé a dónde irme... No, no. Eso, conmigo no va. ¡Jamás tiraré la toalla!

-¿Cuál es el verdadero eje de la decisión que estás tomando?

--¡Esa es una muy buena pregunta! El eje de la decisión que estoy tomando, es ya no tener todo el tiempo en la Ciudad de México, porque voy ir y venir.

-¿Un autoexilio?

--No, no soy un desterrado ni tampoco me estoy exiliando, como lo señalas.

-¿Es tomarte un respiro existencial?

--Sí, después de 26 años de estar haciendo todos los días noticieros. Hacer radio y televisión, me obligaba tener el pie en la Ciudad de México.

-¿Cómo dice la frase... "Renovarse o morir?

--Quiero replantear mi vida en general, desde luego, eso incluye mi vida profesional y sin tener todo el tiempo el pie en la Ciudad de México. A eso obedece algunas de las decisiones profesionales que estoy tomando...

-¿Volver a la prensa escrita?

--En efecto, retomar la prensa escrita, estar dos o tres meses fuera del país, luego, regresaré acá.

-Con el respeto que me mereces y la admiración que siento por tu profesionalismo, de alguna manera, sin tan siquiera imaginárselo, YSQ, ¿te ayudó a tomar esta decisión?

--No, yo no creo que alguien que te insulta, como me insultó López Obrador... No, Edmundo, no me hizo ningún favor para tomar esta decisión.

-No fue mi intención incomodarte...

--No te preocupes, no me ofendiste y entiendo perfectamente la frase, porque hasta hay personas que me han dicho que todo lo sucedido me hace más fuerte. Pero la cantidad de agravios, amenazas, hostilidad y la cizaña que López Obrador siembra, eso no lo acepto.

-¿La fama marea?

--Mmm... la fama, finalmente, es algo que se te impone y no es que uno esté construyéndola... ¿Qué es la fama? Quizás, son los saludos de la gente en la calle. El que seas más o menos reconocido. Me gusta la pregunta. La fama es algo externo y que te impone una serie de circunstancias.

-¿La magia de la televisión?

--Yo le llamaría que es parte de esa visibilidad que brinda la televisión o el hecho de que hayas aparecido en ciertos momentos. Fíjate que esa misma pregunta me la hizo un amigo productor cuando estábamos presentando CNI Canal 40, allá en el piso 40 del World Trade Center, además, era muy duro este cuate. Recuerdo que estábamos parados frente a unos de esos enormes ventanales y podíamos observar toda la Ciudad de México y me dice: "¿Ves eso?", señalando con su mano toda la Ciudad de México y agrega: "Todo eso va a cambiar, y tú, lo vas a cambiar con la televisión"

-¿Qué trataba de decirte?

--No entendía ni le creía lo que me estaba diciendo. Mi respuesta fue... ¡No sé lo que vaya a pasar, pero lo que sí te puedo asegurar, es que nunca voy a olvidar de dónde vengo ni el grandioso país que me vio nacer... México!

-¿Te incomoda cuando te dicen que eres muy exitoso en lo que haces?

--Lo único que respondo, es que simplemente hago mi trabajo. Jamás olvido en donde me formé, en un país de tantas carencias. Ciro Gómez Leyva es un privilegiado en este grandioso país porque, aquí, estudié la primaria. Porque me permitió estudiar la secundaria, la prepa... ¡y hasta la universidad!

-Eres un hombre de bien...

--¡Déjate de eso!!, soy un privilegiado porque nunca tuve un problema de consumo nutritivo en casa. Soy un privilegiado, que... ¡Caray!!, lo menos que puedo pensar, es que entras a la competencia profesional con privilegios, Después, uno puede hablar de poseer ciertas habilidades, de tener suerte y hasta de muchos factores...

-Para Ciro Gómez Leyva... ¿Cuál es la verdadera fama?

--Para mí, la verdadera fama, es seguir siendo lo más parecido de lo que yo quisiera ser. Un hombre que se moviera solo por las calles, que conviviera con la gente y saludar a quien fuera. Pero también, soy un hombre sumamente agradecido con lo que me ha dado la televisión, que mucha gente me conozca, que me dispense su tiempo y me permita entrar a sus hogares.

-¿Cuáles son las excentricidades de Ciro Gómez Leyva?

--Yo no tengo relojes que valgan millones de pesos. No tengo casas, ni tampoco tengo coches. Mi verdadera excentricidad, es que, de repente, me subía al Metrobús, al Metro, caminar solo y entrar a las tiendas de autoservicio, a una farmacia y al cine, pero... ¡eso se acabó!

-¿Por el atentado que sufriste?

--¡En efecto!, no sabes cómo disfrutaba ir a correr a los Viveros de Coyoacán, caminar por Paseo de la Reforma. Por cierto, a los Viveros de Coyoacán sigo yendo, pero ahora lo tengo que hacer acompañado

-¿Quién utilice los medios para difamar, no tiene perdón?

--A mí, no me toca juzgar a compañeros. ¡No, jamás lo haré!, Quien lo haga, algunos, les ha ido muy bien, pero a otros, les ha ido muy mal haciendo cosas que yo no haría. No mi querido Edmundo, yo no me coloco en una posición superior de calificar el trabajo que hacen otros, y mucho menos, desde una posición ética... ¡allá ellos!

-¿Y en cuanto a los poderosos desde Palacio Nacional?

--Lo que hizo López Obrador... ¡No sé si tenga perdón!, pero lo que sí, es que tuvo mucho éxito. Para mí, esa es la gran paradoja y la conclusión de estos seis años que acaban de pasar. López Obrador y su movimiento político lograron mantenerse en el poder y arrasando en las elecciones. Se fue con una popularidad entre el 60 y 70 por ciento. Ganó y aniquiló a la oposición...

-Tú sigues haciendo lo que más te gusta...

-¡Exacto!, nosotros también ganamos y logramos sobrevivir a un ataque directo... ¡y aquí estamos!!...

-Gracias a la vida...

--Sobreviví físicamente. Sobrevivimos editorialmente y te estoy hablando de un grupo de... quizás, diez, quince o veinte periodistas, así como medios como EL UNIVERSAL, Reforma y este proyecto de radio y televisión en el que estoy. No solamente sobrevivimos, sino que, hasta nos fue bien porque nos ven y escuchan mucha más gente...

-Con el rostro totalmente relajado, sus ojos brillan con intensidad, dibujando una sonrisa franca, abierta, completamente emocionado exclama:

--¡Podemos pensar que tenemos mucha más fuerza editorial que hace seis años! Entonces, ganó él y ganamos nosotros. Ciro por la Mañana, era el programa que tenía el mayor raiting en la radio nacional en 2018. En esos setenta meses que han transcurrido, hasta el día de hoy, con el favor de la gente seguimos a la cabeza de ese raiting... ¡Ganamos!

-¿Duele la popularidad?

--Ciro Gómez Leyva no compite para ser gobernador, ni para ser senador de la República. Seguimos en lo nuestro, tratando de convencer a los radioescuchas y televidentes que nos ven... ¡Sobrevivir, es una victoria!

-Te veo mucho muy animado y entusiasmado al iniciar esta nueva etapa de tu programa desde España...

--Vamos a ver cómo nos va. Debo confesarte que no soy muy devoto de los programas remotos, tengo mis dudas, yo creo mucho más en la cercanía en el estudio. Lo que, si te quisiera decir, es que el mayor reconocimiento a mi carrera en este momento, es el que te puede dar todos los días un radioescucha y un televidente.

-Camino se hace al andar... ¿Cuál es tu más grande satisfacción antes de partir a España?

--¡Que bonita pregunta! Mi motivo de verdadera satisfacción, de orgullo, de alegría y felicidad, es la manera en que las dos empresas en las que colaboro, comunicaron la siguiente fase de mi carrera profesional, la forma en la que escribieron los comunicados, tanto Grupo Fórmula como Grupo Imagen...

Intempestivamente, los ojos de Ciro Gómez Leyva se llenan de lágrimas, se le quiebra la voz y con cierto esfuerzo añade...

--Solamente les dije... ¡Señores, nos podemos dar un abrazo, pero viéndonos a los ojos e irnos para lo que viene! Porque ustedes quedaron contentos y yo quedé contento, es decir, hicimos una buena unión. ¡Vamos a lo que viene!! Y a ver cómo nos va

-A lo Mero Macho... ¿No te cansas?

--Si seguimos trabajando con esa intensidad, seguramente, habremos de caer en nuevas crisis de tensiones editoriales, pero bueno. De verdad mi querido Edmundo, la manera en que las dos empresas se expresaron de mi persona, en estas últimas dos semanas, esa, es una enorme satisfacción que toca las fibras más sensibles de mi ser.

-Ciro, te agradezco mucho tu tiempo, me dicen que tienes que ir al estudio y preparar tu penúltimo programa de Imagen Televisión, antes de irme y agradecerte tu tiempo... ¿Quién se ha negado ser entrevistado por este gran periodista Ciro Gómez Leyva?

--Tan sencillo, los que no quieren hablar... ¡No hablan! Los que quieren hablar, lo terminan haciendo. Quien no te quiere dar una entrevista, no te la va a dar, ya sea que estés comenzando tu carrera o te encuentres en el pináculo ¿Quiénes no han querido darme una entrevista?, así de fácil, quienes no creen en mi trabajo y quienes no les interesa hablar conmigo... ¡Y no pasa nada!

-Créeme, admiro esa fortaleza...

--Muchas gracias, Edmundo, pero yo no soy de esas personas que, como no me diste una entrevista, te voy a golpear. No, no pasa nada, pero han sido muchos, y en un futuro, seguramente serán algunos los que no quieran hablar conmigo y seguiré chambeando.

-¿Si entrevistaras a Dios, qué le preguntarías?

(Con una leve sonrisa, me observa detenidamente a los ojos, se rasca su frente y me dice):

--¡Uff!... No suelo responder preguntas hipotéticas, así de bote pronto porque tienen que ser respuestas más reflexivas, pero te respondería...¡No lo sé!

-¿Por qué?

--Porque es completamente diferente si entrevistara a un diputado, a un senador o un gobernador, tampoco sabría qué preguntarle, pero, el día anterior a la entrevista, me pondría a estudiar sobre ese personaje, para que Dios, me diera una gran nota.

-¿Y si Dios no te da la nota...?

--Pues para qué lo entrevisto...

-Querido Ciro, con el respeto que me mereces y el afecto que tengo, después del atentado que sufriste... ¿le tienes miedo a la muerte?

--No, no le tengo miedo a la muerte. Le tengo miedo a otras cosas, pero no a la muerte. Yo soy agnóstico, pero un agnóstico que cree en el bien y en el mal. Soy un agnóstico formado en la cultura ético/moral o judío/cristiana. Yo no creo en la trascendencia, ni en el infierno ni en el más allá. Entonces, no es mi preocupación la muerte.

-¿Qué sí te preocupa?

--La muerte en vida. Mi preocupación es la crisis autodestructiva. Mi preocupación a la muerte, es la muerte por abandono. Mi gran temor físico no es la muerte, en todo caso, será la decrepitud cuando ya no pueda valerme por mí mismo, cuando ya no me funcione la cabeza, perder funcionalidad o depender de personas todo el día para funcionar. Pero la muerte, si me llega mañana... será bienvenida

-Si esa muerte te llega mañana, y toco madera... ¿Qué libro te llevarías?

-¡Uff!, me llevaría cincuenta o cien libros, porque seguramente, el viaje será largo. Lo más probable, es que me lleve el que esté leyendo en el momento que me sorprenda y será para terminarlo. Pero no puedes comparar una lectura que marcó tu amor por la literatura...

-¿Por ejemplo,...?

--Una novela del boom latinoamericano que leí y estudié con Sheridan o una novela de García Márquez, de Vargas Llosa, un libro de Borges o un relato de Cortázar... ¿Cómo la voy a comparar con un libro que leo en mi madurez de Philip Roth "Némesis" sobre el bien y el mal? Estos temas de los que estamos hablando... Me preguntas ¿Cuáles me llevo?... ¡pues me llevo el que estoy leyendo ahora!!

-¿Cómo crees que te vayan a recibir allá "arriba" o allá "abajo"?

--Ja, ja, ja, mi querido Edmundo, ya te dije que no creo en el cielo ni el infierno, ni en seres paranormales. No es esa mi formación. Creo en el bien y el mal, con eso, tengo un marco de referencias valorativas.

-¿Cuánto tiempo duermes, por ese ritmo de trabajo que llevas?

--Todos los días me levanto faltando diez minutos para las seis de la mañana y hago un esfuerzo por dormir, a más tardar, a las doce de la noche, cuando lo consigo, casi duermo seis horas...

-¿Y cuando estás muy traqueteado?

--Una o dos veces a la semana, trato de comer en casa y dormir una buena siesta. Con eso, aguanté ocho años que permanecí en el noticiero de Imagen Televisión

-¿Te gusta verte en la tele?

--No.

-¿Por qué?

--Generalmente no me veo. No me vi en Televisión Mexiquense. No me vi en CNI Canal 40. No me vi en Milenio Televisión, ni tampoco me veo en Imagen o Telefórmula. De repente, tengo que ver algunos fragmentos sobre cosas específicas cuando nos señalan que estamos cometiendo algún error, pero lo veo en compañía de un grupo y mi equipo para ver en dónde estuvo el error.

-¿Regresarás a conducir un noticiero nocturno?

--Nunca, hay que decir nunca, pero, para mí, ya seria inimaginable regresar a conducir un noticiero nocturno. Mejor ya no te digo más porque no sé si tenga esa necesidad... ¡No lo sé, mi querido Edmundo!!, Yo creo que mi carrera como conductor de televisión nocturna terminó el 17 de octubre

-¿Cuánto vas "al aíre", todavía sientes nervios o esas "ñañaras" de principiante?

--Sí, para qué te digo que no, pero no tanto por estar "al aire", mi preocupación es cuando siento que no traemos "parque". Cuando siento que no traemos un buen programa o cuando siento que no preparé bien algo que voy a decir o que voy hacer una entrevista en la que no me siento sólido... ¡ahí, es cuando me invaden los nervios!! Pero cuando pudiste preparar bien lo que vas a presentar me siento tranquilo. Cuando te dicen 5, 4, 3,2, 1 y te dan el "quiú "y voy "al aire", se me pasa.

-¿Cómo es un día de Ciro Gómez Leyva, el ser humano y detrás de cámaras?

--Muy sencillo, durante los últimos ocho años tuve que aprender a vivir de las diez de la mañana a las seis de la tarde... ¡Esa es mi vida!, lo que, para muchos, es a partir de las seis de la tarde. Aprendí y me gustó. Me gusta jugar dominó, hago la sopa y con las fichas que me tocan, con ésas juego, de lo que se trata es resistir.

-Ciro muchas gracias por tu tiempo, ¿deseas agregar algo?

--Al contario, mi querido Edmundo, muchas gracias a ti, me gustó mucho esta deliciosa conversación, tocaste muchos temas. Debo decirte que me sorprendiste porque pensaba que solamente abordarías lo referente a lo sucedido en diciembre de 2022 y el inicio de esta nueva etapa en mi vida, pero me hiciste recordar cosas formidables que jamás había revelado de mi niñez y adolescencia. Reconozco tu profesionalismo y te felicito.

Justo al momento en que uno de sus asistentes llega para recordarle que ya lo esperan en la junta editorial de su noticiero, decide acompañarnos hasta la entrada principal de las instalaciones de Imagen Televisión y nos despide, a mi nieto y a este reportero, con cordial abrazo, dando muestras de su sencillez, educación y esa enorme calidad humana que le caracteriza y distingue. No cabe duda que Ciro Gómez Leyva es un tipazo, deseándole de todo corazón que le vaya muy bien en la nueva etapa profesional y de vida que inicia en España.