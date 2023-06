Ciro Murayama responde a críticas por tomar año sabático en la UNAM

CIUDAD DE MÉXICO, junio 26 (EL UNIVERSAL).- Este lunes, Ciro Murayama, exconsejero del Instituto Nacional Electoral (INE), explicó la razón por la que la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) le otorgó un año sabático.

A través de un comunicado, el exfuncionario público indicó que, a dos meses de concluir su labor como consejero del INE y haber regresado a la Máxima Casa de Estudios, "distintos medios y voces han tratado de desvirtuar mi reincorporación como profesor a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM)".

Por lo anterior, explicó que antes de ser designado consejero del INE ya contaba con una antigüedad ininterrumpida de 17 años en la Faculta de Economía y de más de seis años como profesor de tiempo completo.

Puntualizó que al separarse de su puesto como docente, su nombramiento académico era de profesor de tiempo completo titular A, definitivo, con nivel de estímulos PRIDE "D" por lo que a su regreso a la UNAM, en abril de 2023, regresó a la misma plaza, con la misma categoría y mismo nivel, con la antigüedad previa acumulada.

Desmintió que la UNAM le haya concedido algún nivel categoría o estímulo con el que no contara antes.

Ciro Murayama pide un año sabático en la UNAM

El exconsejero del INE señaló en su comunicado que "se me busca difamar al decir que, sin cumplir requisitos, solicité un año sabático" y explicó que su plaza de docente de tiempo completo la ganó desde 2007 y su paso por el INE comenzó en 2014, por lo que pasaron seis años y ocho meses ininterrumpidos y asegura que los seis años para solicitar el sabático los acumuló antes de irse del INE.

Aseguró que, ante el señalamiento de ausencia de una década en la UNAM, mientras se desarrollaba como consejero electoral, no dejó de dar clases de forma presencial y virtual, debido a la pandemia, pues impartió un curso en su área; dirigió tesis de licenciatura, continuó publicando como universitario y publicó y coordinó libros.

"Seguí siendo parte activa de la comunidad universitaria los nueve años en que estuve en el INE. Esos años no cobré en la UNAM, pero con orgullo trabajé para ella".

"Ahora de regreso pleno a la UNAM, seguiré participando con ahínco en las tareas de docencia, investigación y difusión de la cultura", señaló.