Ciro Murayama responde a Morena por juicio político contra consejeros

Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral (INE), ve una contradicción en los ataques que ha recibido el órgano por la organización en la consulta popular de este domingo, toda vez que, a la par de las agresiones, se ha calificado como un "éxito" el ejercicio.

En seguimiento a la portada de EL UNIVERSAL de este martes, en la que el diputado Sergio Gutiérrez Luna, representante de Morena ante el instituto, adelantó que su partido buscará la remoción de los consejeros Lorenzo Córdova y Ciro Murayama a través de un juicio político, éste último afirmó que las acusaciones que se la hacen al INE "carecen de sustento".

"Dicen: a) que la #ConsultaPopular fue un 'éxito', pero a la vez, b) atacan al @INEMexico que la organizó", escribió en sus redes sociales.

Y agregó: "o es falso que crean que la consulta les resultó exitosa o es claro que sus ataques al INE carecen de sustento".

En los días anteriores y posteriores a la consulta popular, el INE ha sido acusado, incluso por el mandatario nacional, de no dar la difusión necesaria ni la organización correcta del ejercicio en el que se consultó la opinión de los ciudadanos sobre el inicio de un proceso penal contra los cinco últimos expresidentes de México.

Este mismo martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador consideró en su conferencia matutina que el INE debió tomar la bandera de la transformación, no obstante, determinó, "no ha estado a la altura".

"La autoridad electoral, con todo respeto, no ha estado a la altura de las circunstancias, estamos en un momento estelar en la historia de México, es un proceso de transformación".

Empero, y pese a sólo tener una participación de poco más del 7% del padrón electoral por la presunta responsabilidad del INE, el mandatario federal se dijo contento con el resultado y rechazó que el ejercicio haya sido un fracaso.

"Estoy contento por los resultados de la consulta del día de ayer (domingo). Además, nunca había participado tanta gente en una consulta de las que se han registrado históricamente. Fue algo muy importante, trascendente (...) Es un triunfo el que 6 millones 474 mil 708 ciudadanos hayan participado ayer (domingo)", dijo.

Con respecto a la posibilidad de llevar a juicio político a los dos consejeros del INE, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados se mostró a favor y adelantó que respaldará la iniciativa de Sergio Gutiérrez.

"No podemos tener a un consejero electoral militante, necesitamos a un consejero técnico, todos sin excepción, no podemos exponer a más de 90 millones de mexicanos que tienen el derecho a votar y poner en riesgo los principios de certeza, de imparcialidad, legalidad y máxima publicidad", expresó Ignacio Mier, líder morenista en San Lázaro.