CIRT celebra fallo de la SCJN sobre reforma en materia de radio y TV

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), por unanimidad de votos, invalidó el decreto de reforma publicada en el Diario Oficial de octubre de 2017 a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTR) en materia de derecho de las audiencias, por fallas en el proceso legislativo.

Por ello, el Presidente del Consejo Directivo de la CIRT, José Antonio García Herrera, dijo que con lo hoy acordado por la Corte "queda frenado judicialmente, el intento de obligar a los concesionarios de radio y televisión a distinguir entre opinión e información al presentar una noticia y, todo intento de sobrerregular a la Radio y Televisión Mexicana".

Asimismo, señaló que "se protegió la libertad de expresión de la radio y la televisión mexicanas, ahora le corresponderá al Congreso -de nueva cuenta- emprender una reforma en esta materia escuchando a todas las voces involucradas, lo que sucederá hasta que la Corte notifique la sentencia, por lo que no se puede estar especulando ni mal informando en lo que todavía no existe, una sentencia final, llamada engrose".

En tanto, la CIRT espera que exista una deliberación informada sobre la futura reforma, mediante un debate abierto entre todas las fuerzas políticas del Congreso, tomando en cuenta el retroceso en materia de derechos humanos, que significó lo implementado en 2014, y no vuelva a caer en tentación en querer coartar la libertad de expresión de los medios.

"Se requiere un análisis profundo, dentro de los márgenes de tiempo y del procedimiento legal. Dialogo en que participará este organismo, como órgano de consulta y colaboración".

"Reconocemos la labor de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al refrendar su compromiso en defensa de la Libertad de Expresión, ahora respetemos sus tiempos y dé a conocer la resolución final. La CIRT refrenda su compromiso por la no desinformación, esa fue y será nuestra lucha por las audiencias", concluyó.