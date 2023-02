Citlalli Hernández se solidariza con Michelle Rodríguez

A-AA+

En "un sueño hecho realidad", la actriz Michelle Rodríguez apareció en días pasados en la portada de una revista de moda, lo que fue celebrado por sus seguidores, pero también hubo quienes lanzaron comentarios por gordofobia.

Tras las críticas que recibió, Michelle Rodríguez usó sus redes sociales para emitir un mensaje de amor propio y de respeto hacia los demás.

"La gordofobia es algo que existe y que en nuestro país no tenemos ni mínimamente platicado. En los últimos días, la gente ha hablado de mi persona con adjetivos muy feos. Dicen que no me veo bien, que estoy gorda y que esto (señalando la revista) no debe pasar, que estamos romantizando la obesidad, que qué asco", expresó la actriz.

"Así como me veo, hago un montón de cosas. El reconocimiento de mi trabajo es importante y si estoy ahí, es porque ahí merezco estar. También cuestionan mi belleza, creo que la belleza es subjetiva. Mi cuerpo es este y es bello, es útil y trabaja para hacerme sentir cómoda. Por eso lo amo y atesoro", agregó

"Si les preocupa mi salud, les pido que se cuestionen dos veces antes de hacer un comentario agresivo, porque mi salud mental también es importante y hay gente que pierde la vida por comentarios como los que están haciendo. No está bien hablar de un cuerpo ajeno. Habito en un cuerpo grande y no me avergüenza, lo cuido, lo honro, lo respeto y lo disfruto. Este cuerpo me ha llevado a cumplir mis sueños", expresó.



Citlalli Hernández comparte mensaje a Michelle Rodríguez

Tras el mensaje de la actriz de "Me Caigo de Risa", la senadora y secretaria general de Morena, Citlalli Hernández, se solidarizó y también llamó a acabar con la gordofobia.

A través de sus redes sociales, la senadora publicó un video en el que se dijo identificada con el video de Rodríguez: "Hace tiempo que vivimos un sistema económico, político, social, que nos ha construido en una sociedad de apariencias, en una sociedad que nos quiere imponer un solo molde de pensar, de ser, de vestir, una sola idea de belleza, de éxito; una sola idea de los cuerpos perfectos, que eso no existe y me parece importante armar un frente común".

La secretaria de Morena lamentó los comentarios por gordofobia que recibió Michelle Rodríguez y admitió que gente que no coincide con elle a se ha metido con su físico : "Me siento identificada porque yo, desde este lado, mi quehacer es el político, puedo decir con la frente en alto, que no pertenezco a esa clase política que lastima a la gente, que miente, que roba, que traiciona, que se enriquece".

"Somos más que los cuestionamientos alrededor de nuestras figuras", expresó Citlalli Hernández al señalar que hay mujeres, adolescentes y niñas que sufren violencia por su físico, orientación sexual e ideología.

"Es triste pensar que en pleno 2023 hablamos de que hay violencias a nuestros cuerpos, pero creo que es esperanzador escuchar videos como los tuyos, conocer testimonios como los tuyos y hablar en público de que la gordofobia existe y que es importante combatir todo tipo de fobias, todo tipo de odio y todo tipo de violencias", declaró la legisladora de Morena.

Citlalli Hernández confió en que más personas "que la pasan mal" puedan verse reflejadas en "mujeres visibles" como ella y como Michelle Rodríguez.

"Desde donde estemos, combatiremos la gordofobia, combatiremos el odio y haremos de lo que somos un orgullo y no una vergüenza", agregó al decirse creyente del humanismo mexicano.

"¡Basta de gordofobia!", sentenció en la descripción de su video.