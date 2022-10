Ciudadanía no se siente representada por legisladores, afirma presidente del INE

A-AA+

La sociedad mexicana está poco satisfecha con la democracia, mantiene una creciente desconfianza en los partidos políticos y no se siente representada por los legisladores, aseguró el presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova Vianello, al destacar los resultados del Informe País sobre el curso de nuestra democracia.

El consejero presidente del INE remarcó que la valoración del régimen democrático es alta en la ciudadanía mexicana, pero se mantiene una percepción crítica del funcionamiento del régimen político, según el estudio minucioso hecho con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, a partir de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica la Encuci, levantada por el Inegi en el año 2020.

"La ciudadanía en general está poco satisfecha con la democracia y una buena parte de ella siente que su voz tiene poca importancia para la toma de las decisiones públicas. De la misma forma, muchas personas no se sienten cabalmente representadas y no creen que la actividad legislativa refleje sus intereses, por el contrario consideran que se legisla a partir de intereses partidistas o particulares", subrayó.

Preocupa desconfianza de ciudadanos en partidos políticos. Detalló que en esta edición, el Informe País profundiza en tres ejes: la calidad de la representación política, la participación electoral y comunitaria y los valores democráticos.

"El análisis de esas tres dimensiones muestra un panorama complejo de la democracia mexicana con una ciudadanía envuelta en muchas contradicciones. Por un lado, el voto ya es una costumbre arraigada entre la población, pero por otro lado persiste una gran desconfianza de la ciudadanía hacia las instituciones y sus representantes", precisó.

Córdova Vianello apuntó que "el Informe País confirma una preocupante desconfianza de los ciudadanos en los partidos políticos y los representantes populares y una percepción generalizada sobre la persistencia de graves trastornos de nuestra democracia como la corrupción, la discriminación y el clientelismo".

En contraste, Lorenzo Córdova destacó una "creciente confianza" de la ciudadanía en las instituciones electorales, pues mientras que en 2013 sólo un 40 por ciento decía confiar algo o mucho en la autoridad electoral, hoy más del 60 por ciento expresa esa confianza.

Sostuvo que los datos del Encuci arrojan evidencia clara sobre las percepciones de las mexicanas y los mexicanos en diversos aspectos de la vida pública, la valoración que tenemos de nuestras instituciones y el aprecio social por la democracia.

"El Informe País es sin duda una importante llamada de atención, un diagnóstico claro de los problemas que aún persisten en nuestra democracia y una hoja de ruta para construir soluciones a esos problemas", enfatizó.

El presidente del INE afirmó con relación a la participación, que hay diferencias importantes entre las cuatro dimensiones que se analizan en el informe: la cívica, comunitaria, ciudadana y política. En este marco, destacó que los niveles de participación ciudadana y política son bajos, pero no sucede lo mismo con la participación cívica y comunitaria, en donde más personas muestran su disposición a participar e involucrarse en causas comunes.

Lorenzo Córdova anunció que el Instituto Nacional Electoral compartirá los resultados de este importante estudio con instituciones, actores políticos, especialistas, académicos y con la ciudadanía en general.