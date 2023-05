Ciudadano extranjero agrede a niños mayas en parque de Quintana Roo

A-AA+

CANCÚN, QRoo., mayo 25 (EL UNIVERSAL).- Un ciudadano de nacionalidad extranjera agredió verbalmente a menores de edad en una cancha pública en el municipio maya de Felipe Carrillo Puerto y, al ser exhibido en redes sociales, el ayuntamiento notificó la situación al Instituto Nacional de Migración (INM) y la Fiscalía General de Quintana Roo (FGE) abrió una carpeta de investigación en su contra, por el probable delito de discriminación.

En un video distribuido públicamente en las redes sociales se observa al hombre, identificado como Luis Lemus Morrow, exigirle a uno de los menores de edad que se marche de la cancha, bajo el argumento de que él la usa para entrenar tenis.

"Yo puedo dar clases de tenis en esta cancha", se escucha y observa al extranjero, al dirigirse a uno de los adolescentes y niños que se encuentran en el sitio.

"Tú puedes usar cualquier otro lado de este pinche pueblo", le insiste, mientras el chavo agredido le responde alguna cosa que no alcanza a escucharse, pero que enfada al extranjero.

"Eres un pendejo. No eres abogado, eres don nadie, eres estúpido. Eres un pendejo niño actuando como si eres grande y ¿sabes qué? ¡Ya estoy harto de esa situación, harto!", le reclama y lo llama "pinche criminal", mientras el menor de edad guarda silencio.

Al viralizarse el video, la alcaldesa de Felipe Carrillo Puerto, Mary Hernández, emitió un comunicado en el cual lamenta la agresión verbal que padeció el grupo de deportistas, quienes recibieron un trato "indigno" por parte Lemus Morrow.

"No toleraré ningún tipo de violencia en contra de mi pueblo. Solicitaré la inmediata intervención de Migración para que proceda lo necesario y urgente y que se aplique todo el peso de la Ley General de Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes", informó, al señalar que ordenó negarle los espacios deportivos al agresor.

Al respecto, la titular del Cojudem, Nadia Salazar, indicó que el extranjero solicitó al ayuntamiento hacer uso de la cancha, localizada en la colonia Juan Bautista Vega, para dar clases de tenis de forma gratuita desde el año pasado.

Lemus Morrow se presentó como jugador profesional, interesado en entrenar a infantes y adolescentes en ese deporte, por lo cual se le permitió usar el espacio los martes y jueves de las 16:00 a las 19:00 horas.

El permiso le ha sido revocado, dijo la funcionaria municipal, debido a que incurrió en una conducta penada por la ley.

En tanto, la FGE anunció el inicio de una investigación en contra del extranjero, por actos de discriminación en agravio de los infantes que se encontraban en la cancha del parque.