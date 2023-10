Senadores alistan su registro como aspirantes a gobernadores

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 19 (EL UNIVERSAL).- Luego de que la dirigencia nacional de Morena emitió las convocatorias para los procesos electorales en nueve entidades de la República, varios

morenistas levantaron la mano para competir por la gubernatura de sus estados y celebraron que no estén obligados por el momento a solicitar licencia.En conferencia de prensa conjunta, las senadoras Mónica Fernández Balboa, de Tabasco; Antares Vázquez Alatorre, de Guanajuato; y Verónica Camino Farjat, de Yucatán, anunciaron que se registrarán como aspirantes a gobernar sus respectivas entidades.Por separado, el presidente de la Junta de Coordinación Política, Eduardo Ramírez Aguilar, aseguró que será gobernador de Chiapas y se dijo motivado."El próximo 26 de septiembre haré mi inscripción y seguiré haciendo mi responsabilidad como senador, como coordinador del grupo parlamentario de Morena y también como presidente de la Junta de Coordinación Política", adelantó.Recordó que los tiempos que me marca la Constitución local para separarse de su cargo son 120 días, por lo que "de salir favorecido en esta encuesta me ajustaré a los términos electorales constitucionales".Destacó que luchará por el ser el candidato, pero si no lo logra, se sumará a quien resulte ganador o ganadora."Si no me favorece la candidatura, yo soy un soldado y estaré trabajando para que a México y a Chiapas les vaya bien", apuntó.Pese a que trabaja para concretar sus aspiraciones políticas, el también coordinador de la bancada de Morena afirmó que está enfocado en los grandes pendientes del Senado y "no descuido mi responsabilidad".