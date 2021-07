"Ciudadanos deben considerar espionaje en consulta a expresidentes"

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los ciudadanos deberían considerar el espionaje del que fue objeto en la administración del presidente Enrique Peña Nieto durante la consulta para llevar a juicio a los expresidentes.

En su conferencia de prensa, en Palacio Nacional, el titular del Ejecutivo fue cuestionado si el expresidente Peña Nieto debería comparecer para explicar por qué espió a sus opositores por medio del software Pegasus, como lo reveló una investigación periodística internacional.

"Yo considero que debe expresarse la gente y para eso es la consulta que se va a llevar a cabo de este domingo en ocho, para eso es, no puedo hablar más si no me van a cepillar más los del Tribunal Electoral".

¿Que se tome en cuenta?, se le insistió.

"Que se tome en cuenta todo, para que las autoridades actúen, que se respeten los derechos humanos, que no haya linchamientos y que de manera democrática los ciudadanos decidan, es un método lo de la consulta, que no nos conformemos con la democracia electiva".

El Mandatario destacó que ahora con su Gobierno se puede llevar a cabo este tipo de mecanismos de democracia participativa donde se gobierna con lo que dice la gente.

"Es lo mismo que lo de la revocación de mandato, porque se le tiene que aguantar (a un Presidente) aun portándose mal y aun dañando al país. ¿Se tiene que aguantar hasta que termine el periodo? No. Hay que hacer valer el método de la revocación de mandato, preguntarle a la gente ¿quieres que siga o que renuncie?".

Criticó que el historiador a Enrique Krauze no sabe de ciencia política porque en un menaje en su Twitter dijo que la consulta sobre los expedientes será una "dictadura plebiscitaria".

"Estaba leyendo a Krauze, pero más que nada su mensaje de Twitter, haciéndole una crítica dice: dictadura plebiscitaria, fíjense lo absurdo, cómo es qué hay una dictadora plebiscitaria es un contrasentido, el plebiscito tiene que ver con la democracia, el problema de Krauze es que no sabe de ciencia política y además si está ofuscado pues más se confunde".