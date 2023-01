Ciudadanos deberán participar en elección de candidato: De la Madrid

A-AA+

CIUDAD DE MÉXICO, enero 12 (EL UNIVERSAL).- Aspirante a liderar la alianza opositora para un gobierno de coalición a partir del 2024, Enrique de la Madrid Cordero dijo que para la selección de un candidato de unidad competitivo para la presidencia de la República, se deberá diseñar un método nuevo en el que no solo opinen los partidos sino también los ciudadanos.

"Muy contento con la gran noticia de ratificar la alianza @PRI_Nacional, @AccionNacional y @PRDMexico rumbo a las elecciones de 2023 y 2024. Toca definir las reglas del proceso y permitir la participación ciudadana. Unidos vamos a construir el mejor México posible.", escribió en sus redes sociales.

El exsecretario de Turismo federal y académico señaló que es tiempo de los ciudadanos, por lo que el proceso de selección para elegir al candidato presidencial de la oposición deberá ser equitativo, democrático y ciudadano para que no se cargue a favor de nadie, y los ciudadanos participen en su diseño, para responder a un nuevo modelo de país: el de una coalición de gobierno.

"El resultado final de este nuevo procedimiento de selección deberá ser tener a la persona más competitiva y que pudiera conformar el mejor gobierno de coalición, ya que para como van a quedar las cosas en México se va a necesitar integrar en un nuevo gobierno a los y las mejores mexicanas, los más capaces, talentosos y de mayor experiencia", explicó después en un noticiero radiofónico.

Es un método de selección nuevo que sea, primero, equitativo entre los partidos que conforman la alianza, aunque lo encabece un partido -en el caso el PAN para la contienda presidencial- con reglas del juego parejas; y la segunda, deberá ser un proceso que permita la participación ciudadana. "Yo platico constantemente con grupos de la sociedad civil y quieren participar en el diseño de las reglas del juego y en el proceso. No hay manera de ganar las elecciones del 2023 y del 2024 sin una ciudadanía participativa", agregó.

"Definitivamente los ciudadanos quieren hacer de esta su elección (2023 y 2024) y son tiempos de los ciudadanos", señaló.