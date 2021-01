CJCDMX amplía suspensión de labores debido a semáforo rojo

El Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México (CJCDMX) determinó ampliar la suspensión de labores hasta el 29 de enero, derivado de que el semáforo epidemiológico diario se mantiene en rojo en la capital del país.

Previó la reanudación de actividades para el martes 2 de febrero, salvo el pronunciamiento de la misma autoridad capitalina.

Precisaron que, continuarán laborando los órganos jurisdiccionales en materia penal, jueces y juezas del sistema procesal penal acusatorio, incluyendo justicia para adolescentes, así como la Unidad de Supervisión de Medidas Cautelares y Suspensión Condicional del Proceso, unidades de gestión judicial y las unidades de gestión judicial especializadas, con los roles de guardia correspondientes.

El órgano colegiado enfatizó el compromiso para continuar con la implementación de plataformas y uso de tecnologías, planteó que es necesario reforzar las acciones tendentes a evitar la propagación del virus SARS-CoV2, y velar así por la salud de la ciudadanía y de los servidores públicos.

En el acuerdo correspondiente se puntualizó que se prestarán, durante el periodo de suspensión de labores, los siguientes servicios:

· Operación de la Oficina Virtual de la Oficialía de Partes Común Civil, Cuantía Menor, Oralidad, Familiar y Sección Salas.

· Operación del sistema electrónico y plataforma digital para la convivencia materno o paterno-filial por videollamada.

· Juicio en línea en procedimientos previamente iniciados en juzgados de proceso oral en materia familiar y las unidades de gestión administrativa, con la celebración de audiencia a distancia, y la tramitación a solicitudes que se reciban en línea.

· Recepción y trámite de demandas escritas o por comparecencia de alimentos en juzgados familiares de proceso escrito, en los que, con guardias, también llevarán a cabo diligencias en cuestiones con carácter perentorio y urgente como las que afectan a la familia (violencia contra la mujer, niñas, niños y adolescentes) pudiendo decretar medidas cautelares para preservar la integridad de las personas.

· Recepción y entrega de billetes de depósito, para no afectar los derechos de los justiciables.

· Trámites en línea del Archivo Judicial y del Registro Público de Avisos del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México.

· Mediación y facilitación penal virtual en el Centro de Justicia Alternativa.

· Operación en el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

El CJCDMX habilitó cuatro órganos jurisdiccionales en materia de ejecución de sanciones penales, a fin de adoptar las acciones y medidas necesarias con las que se pronuncien respecto a peticiones que sean promovidas por las autoridades penitenciarias y también en cuanto a órdenes de reaprehensión que se lleguen a cumplimentar.

A jueces especializados en ejecución de sanciones penales, jueces de primera instancia en materia penal y de delitos no graves (estos últimos del sistema tradicional), los habilitó para que se pronuncien sobre libertades relacionadas con sustitutivos o beneficios penales previamente determinados pendientes de ejecutarse, gestiones previas o la inminente compurgación de pena, cumplimiento de órdenes de aprehensión y reaprehensión.

Además, con relación al derecho humano a la libertad de niñas, niños, y adolescentes, el CJCDMX facultó a jueces de control en materia de justicia para adolescentes para la revisión de las condiciones de internamiento con carácter emergente y extraordinario que se encuentren programadas o lleguen a solicitar las partes en el periodo de suspensión de labores.

Se estableció el Turno Extraordinario de los Juzgados Penales de Primera Instancia para el Cumplimiento de Detenciones por Caso Urgente y Cateos.

Los dos juzgados de tutela de derechos humanos fueron autorizados para que, durante el periodo de suspensión de labores, con guardias, den atención a la recepción y trámite de escritos iniciales, y que lo hagan de forma alternada.

El acuerdo emitido establece la prórroga en los plazos para el trámite de la Firma judicial y la gratuidad del uso de la plataforma electrónica denominada Sistema Integral para la Consulta de Resoluciones (Sicor) a partir del 2 de febrero próximo y hasta que el órgano colegiado emita pronunciamiento sobre el particular.