CJNG, autor de emboscada

GUADALAJARA, Jal.- Sicarios del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) son los responsables de la emboscada contra el empresario del Mercado de Abastos, Alberto Prieto Valencia, en la que también fue asesinada su hija de 16 años y uno de sus escoltas, señaló el fiscal de Jalisco, Salvador González de los Santos.

Indicó que los videos del hecho, ocurrido la mañana del 29 de diciembre en las calles de la colonia Residencial Victoria, en Zapopan, muestran que los pistoleros portaban equipo táctico con las siglas del grupo delictivo.

Señaló que se investiga la posible relación de Prieto Valencia con ese u otros grupos delictivos: "como ustedes saben, esta persona tenía algunos antecedentes penales; se está investigando su actividad, a lo que se dedicaba, si tiene relación con este u otros grupos criminales".

González de los Santos refirió que en el sitio donde ocurrió el ataque se localizaron dos mil 22 cartuchos percutidos de diversos calibres, lo que da una idea de la dimensión del despliegue criminal en el que estuvieron involucrados alrededor de 30 pistoleros que escaparon del sitio en varios vehículos, ocho de los cuales ya han sido identificados, localizados y asegurados.

Por su parte, el secretario de Seguridad del estado, Juan Pablo Hernández, justificó el retraso con el que llegaron las primeras patrullas al lugar, pues los sicarios tuvieron prácticamente 30 minutos para ejecutar la agresión sin que arribara ninguna autoridad para hacerles frente.

Explicó que la zona donde ocurrió la emboscada tiene un bajo índice delictivo, por lo que hay pocas unidades asignadas a ese cuadrante, y ante la magnitud del ataque y la superioridad de fuego de los delincuentes, los policías que estaban más cerca debieron esperar refuerzos.