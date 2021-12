Clama Zepeda por arreglar "desastre" en el PAN tras derrumbe del partido en Nayarit

El Senador Damián Zepeda Vidales pidió hoy que Acción Nacional (PAN), partido al que dirigió entre 2017 y 2018, vea su realidad, pues no puede tener resultados como el que se dio en la elección extraordinaria de Nayarit, donde obtuvo el 2.4 por ciento de los votos.

"El resultado del domingo en Nayarit es muestra de la crisis que tenemos en el PAN en este momento. Si queremos arreglarla, hay que reconocerla. No sirve de nada no querer hablar de ello", dijo Zepeda Vidales durante una entrevista en el programa de SinEmbargo Al Aire "Los Periodistas", conducido por Álvaro Delgado y Alejandro Páez Varela.

"Hubo una elección extraordinaria en un estado en que en 2017 ganamos. Estábamos muy orgullosos. Hace unos meses dejó el Gobierno el PAN y se entendería una caída, pero quiero dar los datos: PAN tuvo el 2.4 por ciento de los votos. Se fue al quinto lugar. Ya no se puede ir más atrás porque no hay otros contendientes. No le ganó a un solo partido. Perdió con el PRD, perdió con PRI, perdió con los votos nulos. Es desastroso", lamentó el Senador.

"Se erige Movimiento Ciudadano (MC) como el competidor. Está pasando ya en varios estados. Al final gana Morena, pero MC saca casi el 35 por ciento. Mi crítica es: en todas las derrotas encuentran a quién echarle la culpa", recalcó Zepeda durante la entrevista con Delgado y Páez.

"Es evidente que el PAN está en crisis. Hay que aceptar la crítica constructiva. Si se siguen tapando los ojos, vamos a seguir perdiendo. Cuando estábamos en la dirigencia, en Nayarit había gobierno del PAN, que por cierto se ganó en alianza con PRD y PT", expuso.

Zepeda dijo que no hay justificación para irse al 2 por ciento de la votación. "Creo que lo correcto es aceptar que están mal las cosas", dijo. "Quiero que el partido sea un partido de oposición fuerte. Otros partidos están mostrando que si apuestan por su identidad se puede. La gente reacciona bien al que se presenta con claridad de pensamiento", explicó.

LA ELECCIÓN EN NAYARIT

La elección extraordinaria de Senador en Nayarit derrumbó al Partido Acción Nacional (PAN) hasta el quinto lugar, superado hasta por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), en una contienda que ganó con 52 por ciento de los votos la candidata de Morena, Rosa Jimena Rodríguez Arteaga, y en la que Movimiento Ciudadano se ubicó en el segundo sitio.

Gobernado por el PAN hasta septiembre, cuando Antonio Echavarría entregó el poder a Miguel Angel Navarro, de Morena, el resultado alarmó a los panistas, porque su candidata, Anel Zarina Cabrales, obtuvo sólo el 2.4 por ciento de los votos, con 3 mil 222, la mitad de los 6 mil 110 sufragios nulos.

La candidata del PAN recibió menos votos que el partido Movimiento Ciudadano, cuyo aspirante Ignacio Flores quedó en segundo lugar con 33.31 por ciento, detrás del priista Salvador Hernández, que logró 4.6 por ciento, y hasta del perredista Luis Alberto Zamora Romero, que obtuvo 2.6 por ciento, dos décimas más que la panista.