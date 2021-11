Clase media llega molesta a vacunación y ni las gracias da: AMLO

El presidente Andrés Manuel López Obrador reprochó que mientras algunos integrantes de la clase media llegan a los centros de vacunación contra Covid molestos que "ni siquiera dan las gracias", la gente humilde agradece y da bendiciones a quienes le aplican la dosis.

"La gente humilde es muy agradecida, es muy buena, no se siente sabionda, actúa con humildad", afirmó.

En conferencia de prensa matutina, el titular del Ejecutivo federal recreó un diálogo entre sectores de la clase media que acude a un centro de vacunación:

"El otro día decía yo que se vacuna a una gente de clase media -no generalizo- pero llega al centro de vacunación:

" ¿Ya la atienden? (pregunta personal del centro).

"¿Cuánto tiempo va durar?", responde el integrante de la clase media.

"No señor, en poco tiempo".

"`Ahh, ¿qué vacuna es? No quiero donde me vayan meter ese chip comunista, he´.

"No señora, es Pfizer´.

"Ahhhh, pues apúrese no.... ¿Por qué se tardaron tanto? Porque tiene la obligación de vacunarnos, es nuestro dinero, son nuestros impuestos".

"Y ahí van, ya la vacunan y ni siquiera dan las gracias", aseguró.

En cambio, afirmó el Mandatario federal, una persona humilde, aun sabiendo de que es dinero del presupuesto y de que es una responsabilidad del gobierno, de los servidores públicos vacunarlos "va en silencio, con humildad, lo vacunan: `Muchas gracias, muchísimas gracias, y gracias y gracias, y bendiciones´.

"Ojalá y entre más arriba estemos en la escala social, en la escala económica, no olvidamos la humildad; pensar que el poder es humildad", aseveró.