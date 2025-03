"Ambición personal no puede estar encima de la transformación", insiste Sheinbaum

Al ser cuestionada sobre diputados que proponen avalar la reforma de nepotismo hasta 2030, igual que lo hizo el Senado de la República, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación.

Lo anterior, al recordar que la propuesta original es que se aplique en el 2027, ya que es el sentimiento de la ciudadanía, pero que dependerá de los diputados la decisión.

"Depende de ellos, el Senado tomó una decisión, vamos a esperar a ver qué plantea la Cámara de Diputados y la decisión tiene que ver con un sentimiento del pueblo de México".

Agregó que "a todos aquellos que son familiares de quien está ahora en un puesto de elección popular, no es un asunto de ambición personal; nosotros somos parte de un movimiento de transformación y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca, porque entonces se vuelve un asunto individual".

Sheinbaum consideró que es importante que quede en la Constitución su aplicación en el 2027.

Por lo anterior, envió un mensaje a los militantes del movimiento de la autollamada Cuarta Transformación: "(...) A todos aquellos que forman parte de nuestro movimiento, este no es un asunto personal ni de ambición personal, estamos aquí para servir al pueblo y para transformar el país".