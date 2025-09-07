Claudia Sheinbaum anuncia un millón de beneficiarios del Bienestar en Tamaulipas para 2025

CIUDAD VICTORIA, Tamps., septiembre 7 (EL UNIVERSAL).- Al cerrar este año, Tamaulipas tendrá un millón 161 mil 351 beneficiarios del programa de Bienestar, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, al continuar en esta ciudad la gira de su Primer Informe de gobierno, denominada La Transformación Avanza.

Ante unas 6 mil personas, que acudieron al evento en el Polyforum de Ciudad Victoria, y junto al gobernador Américo Villarreal Anaya, la presidenta dijo que esto representa apoyo directo del Gobierno de México a las familias tamaulipecas, sin intermediarios, y sin preguntar a qué partido pertenecen, de 22 mil 771 millones de pesos directamente al estado de Tamaulipas.

Al darle la bienvenida, el gobernador Américo Villarreal dijo que su presencia alegra y da esperanza a Tamaulipas, en un momento inédito donde por primera vez en la historia de México una presidenta rinde un informe y a la vez lo lleva a las 32 entidades de la República.

"El pueblo de Tamaulipas ha venido a recibirla procedente de cada una de nuestras regiones, para tener la oportunidad de responderle su afecto por el extraordinario trabajo que ha entregado a nuestra patria", expresó.

En su mensaje, Sheinbaum desglosó que, la pensión para adultas y adultos mayores de 6 mil 200 pesos bimestrales la reciben en Tamaulipas 402 mil 052 personas; por discapacidad, que la otorgan una parte el gobierno federal y otra parte el gobierno del estado, la reciben 28 mil 187 personas; mientras que 4 mil 869 jóvenes que van a la universidad reciben la beca Jóvenes Escribiendo el Futuro; 103 mil 478 adolescentes de preparatorias públicas reciben su beca; y 36 mil 547 niños y niñas reciben beca de primaria; así como también 2 mil 581 niños y niñas de cero a 4 años.

A nosotros nos puso el pueblo y nos debemos al pueblo de México: Sheinbaum

La presidenta recordó el origen de lo que llaman la Cuarta Transformación, "el pueblo de México dijo esta vez bajo la vía pacífica. A nosotros nos puso el pueblo y nos debemos al pueblo de México".

Hizo alusión a lo que consideró una hazaña en el país, en los primeros seis años de la transformación, "13.5 millones de mexicanos y mexicanas salieron de la pobreza histórica. Pero además se logró reduciendo, disminuyendo la desigualdad... Antes éramos de los países más desiguales del mundo y ahora somos el segundo país menos desigual en el continente, tan solo, después de Canadá".

Señaló cuatro acciones claves para lograr la distribución de la riqueza y la disminución de la pobreza; el aumento al salario mínimo, "del 2018 al 2025, el salario mínimo aumentó 135 por ciento en términos reales. Ahora la riqueza se distribuye. Quien posee las empresas le paga más al trabajador y tiene sus ganancias", expresó.

La segunda, los programas de bienestar; la tercera, se recuperó la capacidad de hacer obra pública, "evidentemente, que hay inversión privada, la promovemos y la buscamos. Pero es fundamental que haya inversión pública en infraestructuras donde el privado nunca va a invertir".

Y citó como cuarta acción, la honestidad, "porque los recursos salen del pueblo de México, lo que se paga el impuesto se le regresa al pueblo en programas de bienestar, en obra pública. Es decir, no a la corrupción", advirtió Claudia Sheinbaum.

Entre las obras para la entidad, la presidenta se refirió al tren Saltillo a Nuevo Laredo, como parte de la recuperación de los trenes de pasajeros en el país; la construcción de otro puente internacional también en Nuevo Laredo y en esa ciudad está por inaugurarse la Agencia Nacional de Aduanas.

Recordó, que desde que estaba en campaña el gobernador le pidió ayuda para construir la segunda línea del Acueducto Guadalupe Victoria, una obra muy esperada en la capital; "acabamos de pararnos allí donde está la construcción del acueducto", mencionó que la obra ya se está construyendo.