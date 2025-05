Tras exhibir casos de represión, Sheinbaum cierra polémica con Zedillo

Al mostrar un segundo video documental de la administración del expresidente Ernesto Zedillo en el que se asegura que en México ocurrieron represiones y escándalos internacionales, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que con ello cierran el tema, y que el pueblo debe tener la suficiente información para hacer una reflexión de dónde hubo autoritarismo y libertad.

"Con esto cerramos el tema y pues ya que la ciudadanía, el pueblo de México, pues tenga la información suficiente, sobre todo los jóvenes que no vivieron aquellas épocas, nosotros ya pasamos por una historia de nuestro país, tenemos nuestras reflexiones, pero que cada uno decida con información dónde hay autoritarismo y dónde hay libertad y dónde hay democracia", expresó.

En la conferencia matutina de este viernes, Claudia Sheinbaum comentó que, el video contra Ernesto Zedillo es solamente para que los jóvenes de nuevo conozcan el ambiente que se vivía en aquella época.

En ese sentido, la Mandataria federal señaló que la exhibición de esta administración presidencial fue porque la oposición puso en debate de lo que es el autoritarismo esto tras la reforma al Poder Judicial con la cual el pueblo elegirá a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el siguiente 1 de junio.

"¿Por qué lo oponemos? Porque el debate hoy es el autoritarismo. Así lo quiso poner la oposición. ¿Es autoritario llamar al pueblo de México a votar por el Poder Judicial? ¿Es autoritario que haya libertad de expresión, que se pueda decir lo que uno quiera en cualquier medio? ¿Es autoritario que no se censure?".

Agregó: "Y no estamos más que informando desde los distintos puntos de vista y que el que escucha La Mañanera, el que lee un artículo, tome su propia decisión, su propia forma de ver el mundo y de ver la historia de México".

Añadió que así como hay una acusación directa a la Presidenta de la República de que es autoritaria porque hay elecciones en el Poder Judicial, "pues vamos a hablar de épocas donde se vivió el verdadero autoritarismo vinculado con la represión".

"Cuando hay un momento de autoritarismo que tiene que ver con represión a movimientos sociales, movimientos indígenas, cuando tiene que ver con asesinato desde el Estado de dirigentes sociales, entonces hablemos de autoritarismo. Es nada más para que quien nos escucha y quien lee y quien escucha los medios, pues haga sus propias reflexiones y lea qué ocurrió en aquella época y qué ocurre hoy, cuál es el espacio de libertad que se vive hoy y los espacios que se vivieron en aquella época".

EL UNIVERSAL publicó hoy que la confrontación entre Claudia Sheinbaum y Ernesto Zedillo se intensifica. La Presidenta, la Unidad de Inteligencia Financiera y legisladores de Morena enfocaron sus baterías contra el exmandatario por el Fobaproa y sus presuntos vínculos con el crimen organizado.

Sheinbaum calificó de "terrible" el sexenio del priista y le pidió al fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, que revise si existen investigaciones abiertas por el Fobaproa.