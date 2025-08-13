logo pulso
Claudia Sheinbaum condena muerte de periodistas en Gaza

Conflicto entre Israel y Palestina cobra vidas de reporteros

Por El Universal

Agosto 13, 2025 04:02 p.m.
A
Claudia Sheinbaum condena muerte de periodistas en Gaza

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- Tras la muerte de seis periodistas en un ataque israelí a Ciudad de Gaza, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, lamentó lo ocurrido en hizo un llamado urgente a la paz entre Israel y Palestina.

Durante la conferencia matutina, la mandataria federal hizo un llamado a la paz, y aclaró que debe haber reconocimiento de ambos estados.

"Es muy triste y particularmente pues lo que ocurrió con los periodistas no sólo fueron dos, han sido más, pues también evidentemente por eso nosotros siempre hacemos un llamado a la paz urgente y al reconocimiento de ambos estados", dijo.

Cinco periodistas de la cadena Al Jazeera y un reportero local independiente murieron este domingo en un ataque israelí cerca del hospital Al Shifa de la Ciudad de Gaza.

