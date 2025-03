Sheinbaum convoca al Zócalo para responder a los aranceles

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo declaró que fue una decisión unilateral de Estados Unidos la imposición de 25% de aranceles a exportaciones de México, a pesar del tratado comercial firmado por el mandatario estadounidense Donald Trump.

En su conferencia mañanera de este martes 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo también señaló que su gobierno decidió responder "con medidas arancelarias y no arancelarias", además que convocó a los mexicanos a una asamblea pública en el Zócalo para informar de las acciones.

"Hemos decidido responder con medidas arancelarias y no arancelarias que anunciaré en plaza pública el próximo domingo. No es, de ninguna manera, el propósito iniciar una confrontación económica o comercial que desafortunada y lamentablemente es lo opuesto a lo que deberíamos de estar haciendo; es decir, integrar más nuestras economías para fortalecer nuestra región ante el avance económico y comercial de otras regiones", dijo.

En el Salón Tesorería, la titular del ejecutivo federal precisó que la asamblea informativa será el próximo domingo 9 de marzo al mediodía en el Zócalo, para compartir las acciones que emprenderá su gobierno tras la imposición de aranceles de Estados Unidos.

Acusó que esta "decisión unilateral" afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en México: "Es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar, tanto a ciudadanos y empresas de los Estados unidos por el incremento del precio en los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va provocar por detener la creación de empleos en ambos países".

"Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos", declaró.

Al destacar acciones de México contra la delincuencia como detenciones, incautaciones, reducción de homicidios y la entrega de 29 capos a Estados Unidos, Sheinbaum enfatizó: "No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones".

"Cooperación y coordinación, sí. Subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta, somos naciones iguales", agregó al destacar la colaboración contra el tráfico de drogas a ese territorio estadounidense.

Insistió en que ese país debe hacerse cargo de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes, porque es un problema de salud pública que debe atenderse. Agregó que Estados Unidos debe actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal, a través de sus puertos y aeropuertos, los precursores de fentanilo.

"Es tiempo de que asumamos cada país nuestro compromiso, en Estados Unidos la crisis de consumo de opioides que se ha desatado, inició con la aprobación irresponsable de fármacos de la FDA", expuso la mandataria mexicana.

Expresa respeto a Trump

En su conferencia mañanera de este martes 4 de marzo en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo indicó que también se busca diálogo y coordinación.

"A nosotros nos corresponde respetar al presidente Trump, finalmente es electo por su pueblo y nos toca respetarlo, aunque no estemos de acuerdo en muchas de las decisiones que toma, particularmente las que afectan a México.

"Pero buscamos siempre un diálogo, una coordinación, siempre. Independientemente de cualquier tema nosotros tenemos que buscar la coordinación, además por la protección también de los mexicanos que están del otro lado de la frontera, que es muy importante para la propia economía de Estados Unidos", expresó.

"Vamos a salir, cualquiera de las circunstancias adelante, porque lo mejor de todo es nuestro pueblo, lo mejor, siempre", añadió la Presidenta.

Aseguró además que la economía de México está fuerte y destacó que las reservas del Banco de México son históricas, así como las cifras de empleo y salario.

Invita a gobernadores y a oposición a concentración

Al manifestar que "Es un asunto que va contra el país" y que se debe de enfrentar en unidad, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que invitó a todas las y los gobernadores – incluidos a los de oposición – a la concentración en el Zócalo de la CDMX del próximo domingo en donde detallará el plan tras la imposición del 25% de aranceles a productos mexicanos por parte de Estados Unidos.

En conferencia de prensa y pregunta expresa, la Mandataria federal señaló que independientemente de que se pudieran suspender los aranceles en la llamada que sostendrá este jueves con el presidente Donald Trump, es necesario reunirse con la población para informar sobre esta situación.

"En caso de que la llamada del jueves llegue a un acuerde suspender los aranceles, ¿la convocatoria se cancelaría?", se le preguntó.

"Vamos a ver cómo está. Yo creo que de todas maneras hay que reunirnos, hay que dar información. Es muy importante. Nosotros venimos de ahí, de la plaza pública, venimos de informar a la gente desde abajo.

"La mañanera del pueblo ayuda mucho, pero nosotros tenemos que informarles a la gente de esta situación, porque el gobierno, los gobiernos estatales, porque estamos invitando a los 31 gobernadores y a la Jefa de Gobierno a este proceso de enfrentar esto en unidad, porque esto es un asunto más de un partido político, es un asunto que va contra el país", contestó.