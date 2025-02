Salinas critica a Sheinbaum tras exclusión de Norma Piña

CIUDAD DE MÉXICO, febrero 5 (EL UNIVERSAL).- Este martes 4, la Presidencia de la República invitó al 108 Aniversario de la Constitución de 1917 a tres ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Lenia Batres Guadarrama; Loretta Ortíz Ahlf, y Yasmín Esquivel Mossa.

Durante la conferencia matutina de este martes, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no invitó a la presidenta de la SCJN, Norma Lucía Piña Hernández ni los ministros, ya que "no han respetado la Constitución" por su actuar en el proceso de la elección del Poder Judicial que se llevará a cabo el 1 de junio de este año.

"No, no está invitada. La Corte no está invitada. Va a estar el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo", declaró.

Ante ello, el empresario Ricardo Salinas Pliego lamentó la decisión de la mandataria pues "así no se logra la "unidad nacional".

Por medio de la plataforma X, el fundador de Grupo Salinas consideró que dicha acción corresponde a "la muestra autoritaria". "Lamentable decisión de @Claudiashein. Excluir a la Presidente de la Corte en la celebración del día de la Constitución la muestra autoritaria y en contra de la correcta división de poderes que una República requiere".

"Así no se logra la 'unidad nacional'", sentenció.