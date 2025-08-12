Claudia Sheinbaum defiende a CDMX ante acusaciones de Trump

CIUDAD DE MÉXICO (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que la Ciudad de México sea la ciudad de más insegura de América Latina, pues afirmó que hay otras ciudades tienen mayores índices delictivos.

Esto, luego que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmara que la capital mexicana es "uno de los peores lugares del mundo".

En conferencia de prensa, la jefa del Ejecutivo federal manifestó que Washington es más insegura que la Ciudad de México, como dijo Donald Trump, "cosa que es cierta".

"Ahora, lo que no estamos de acuerdo es cuando dijo es la ciudad más insegura de América Latina, porque ahí sí la Ciudad de México no es la ciudad más insegura de América Latina. Hay otras ciudades que tienen mayores índices delictivos por 100 mil habitantes".

¡Sigue nuestro canal de WhatsApp para más noticias! Únete aquí

La Mandataria federal explicó que la tasa de homicidios se mide entre el número de homicidios por cada 100 mil habitantes, y en el caso de la ciudad de México tiene más de 9 millones y en Washington son 700 mil.

"Washington tuvo 187 homicidios, la Ciudad de México en 2024, 978. Uno dirá, bueno, pues la Ciudad de México tuvo más que Washington. Sí, nada más que la Ciudad de México tiene más de 9 millones de habitantes y Washington, como decía, tiene 700 mil habitantes. Entonces, la tasa es 27 homicidios por cada 100 mil habitantes en el caso de Washington y en el caso de la Ciudad de México es 10 homicidios por cada 100 mil habitantes", recalcó.

En Palacio Nacional, la presidenta Sheinbuam Pardo señaló que durante la gestión de Miguel Ángel Mancera como jefe de gobierno en la ciudad de México, "los homicidios se elevaron de manera desproporcionada".

Indicó que cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México se redujo el número de homicidios doloso, trabajo que se mantiene hasta la fecha con Clara Brugada.

"Y nosotros lo dejamos en dos homicidios diarios, 2 , 2.1. El año más bajo fue el 2022 con 1.8, yo salí... 1.9 homicidios diarios promedio. Yo salí de la ciudad en junio, creo, del 2023 para irme a ganar la encuesta primero y luego a la campaña. Martí se quedó haciendo un buen trabajo y ahora Clara todavía, porque subió un poco, 2.3, algo así, y ahora Clara está haciendo un muy buen trabajo, apoyado por todo el equipo de seguridad, porque nos coordinamos y está sobre dos homicidios diarios en este momento el promedio en la ciudad", comentó.

CDMX, uno de los peores lugares del mundo, según Trump

Ayer lunes, el presidente estadounidense, Donald Trump, decidió poner Washington DC, la capital estadounidense, bajo control federal, y anunció el despliegue de 800 elementos de la Guardia Nacional, tras criticar que la tasa de violencia es peor que en la Ciudad de México, "uno de los peores lugares del mundo".

En conferencia de prensa, Trump dijo que "estoy invocando oficialmente la sección 740 de la Ley de Autonomía del Distrito de Columbia, ya saben lo que es eso, y poniendo al Departamento de Policía Metropolitana de DC bajo control federal directo".