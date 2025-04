Sheinbaum desconoce si "Don Neto" es requerido por la DEA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo desconocer si al capo Ernesto Fonseca Carrillo "Don Neto" lo está pidiendo la agencia estadounidense DEA, tras haber cumplido su condena en México.

En su conferencia mañanera de este jueves 10 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que "Don Neto" cumplió su condena.

"No tengo conocimiento de que la DEA esté pidiendo algo así o alguna de las agencias de Estados Unidos. Hoy pregunté en el Gabinete (de Seguridad) y lo que me plantearon es que se cumplió su condena.

"No sé en qué año le habían dado prisión domiciliaria. El señor tiene 95 años, creo, y hasta ahora permanece en su casa, pero fue que se cumplió su condena, no hubo aquí si ninguna otra cosa. Y no tengo conocimiento de que se esté pidiendo por parte de una agencia. O en realidad no es ni una agencia, sería el Departamento de Justicia, supongo", dijo.

Para la DEA, el capo sigue siendo un fugitivo de la justicia estadounidense.

El fundador del extinto Cártel de Guadalajara sigue en la lista de los prófugos más buscados por la polémica agencia antidrogas de los Estados Unidos, que no lo ha podido capturar para que rinda cuentas por el secuestro y asesinato de su agente Enrique "Kiki" Camarena Salazar.

En el sitio oficial de la DEA continúa la ficha criminal del capo Ernesto Rafael Fonseca Carrillo, con los alias "Peto", "Don Neto", "El Jefe", "El Lic", "El Papi", "Escobedo Ingeniero", "Juan Escobedo", y una foto antigua.