Claudia Sheinbaum y la lucha contra la corrupción en México

Durante la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en San Marcos, Sheinbaum destacó los programas sociales y que hay continuidad en el proyecto de transformación.

"¿A poco para hacer todos estos programas subieron los impuestos? No. ¿A poco se endeudó así al país gravemente? ¿Y entonces de dónde salió todo el recurso para todos los programas? De los impuestos del pueblo. ¿Pero antes qué pasaba con eso? Se lo robaban y ahora se le regresa al pueblo de México, esa es la gran diferencia", explicó.

"Por eso nuestro gobierno está contra toda corrupción, no queremos ningún corrupto, ninguna corrupta, no queremos corruptos en los gobiernos de la cuarta transformación, queremos que el recurso que es del pueblo se le regrese al pueblo y eso se concibe en una frase que es de don Benito Juárez: No puede haber gobierno rico con pueblo pobre".

Agregó que todos los programas que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador ya están en la Constitución: "Ya son derechos del pueblo de México". Comentó que hay nuevos programas como Mujeres Bienestar, Salud casa por casa y las becas Rita Cetina.

La presidenta Sheinbaum insistió en que la elección judicial para elegir jueces, magistrados y ministros se llevará a cabo el próximo 1 de junio.

Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, indicó que ya son más de un millón y medio de derechohabientes que reciben un programa de Bienestar en Guerrero, y hoy inició la entrega de 28 mil tarjetas a mujeres en el estado para otorgar tres mil pesos bimestrales.

Al igual que la Presidenta, Montiel destacó las becas Rita Cetina y el programa Salud Casa por Casa.

"Esta pensión es un homenaje a todas las mujeres que han dado su vida por su familia, por sus hijos, por su comunidad y por México, porque gracias a ustedes se sostiene nuestra patria", expresó.

Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres, dijo que tener una mujer presidenta significa cambiar la posibilidad en que conviven hombres y mujeres.

Acusó Hernández que antes el dinero se lo robaban y las pensiones eran para los expresidentes: "Hoy no hay corrupción en nuestros gobiernos (...) esta pensión es un reconocimiento a la labor de las mujeres".

Sheinbaum instruye atender a damnificados por huracán John en San Marcos

Mientras se realizaba la entrega de tarjetas de la Pensión Mujeres Bienestar en San Marcos, Guerrero, un grupo de personas damnificadas por el huracán John irrumpió en el evento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en exigencia de ser censadas.

Entre gritos y pancartas de protesta, mientras hablaba la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, las personas manifestantes exigieron a Sheinbaum ser atendidas, por lo que la titular del Ejecutivo federal instruyó revisar sus casos.

"Esperen, esperen, que nadie grite porque sino no nos entendemos. A ver, a los que están gritando "censo", ya les dijo mi compañera, la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, que se les va a atender ahorita aquí en esta carpa para que podamos recibir sus quejas, sus necesidades", dijo la Presidenta.

Los manifestantes intercambiaron gritos con otros asistentes, que celebraron la visita de la presidenta Sheinbaum a este municipio guerrerense.

Por su lado, la secretaria de Bienestar creó una comisión para atender a las personas damnificadas. Algunas de ellas comentaron que no han recibido apoyos ni visitas en sus casas para que se revisen las afectaciones que sufrieron con el fenómeno natural.