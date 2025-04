Sheinbaum dialoga con Trump sobre aranceles

Después de la llamada telefónica que sostuvo el miércoles pasado con el mandatario estadounidense Donald Trump, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo detalló que hablaron de aranceles en acero aluminio y automotriz.

En su conferencia mañanera de este lunes 21 de abril en Palacio Nacional, Sheinbaum Pardo comentó que no se llegó a un acuerdo, pero sí se plantearon argumentos.

"En el caso de acero y aluminio planteamos que nosotros somos deficitarios (...) En automotriz no quisiera adelantar más, pero también siempre la defensa de México de las exportaciones y de lo importante que es el Tratado Comercial México-Estados Unidos-Canadá para los tres países, eso en general son nuestros argumentos.

"Repito, no se llegó todavía a ningún acuerdo, pero hay comunicación", dijo la titular del Ejecutivo federal.

Comentó que Alicia Bárcena, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), está en San Diego, Estados Unidos, donde tendrá una reunión con la Agencia de Protección Ambiental estadounidense, por el tema de las aguas que se vierten de Tijuana hacia el Pacífico.

Indicó que nuestro país está "a días" de que funcione el 100% la planta de tratamiento de Tijuana, que disminuye la contaminación hacia el Pacífico: "Falta una parte que tiene que hacer Estados Unidos".

Lamentó que políticos estadounidenses estén haciendo campaña política con el nombre de México, como en el tema del jitomate y aguas.

La semana pasada, Sheinbaum informó que sostuvo una llamada telefónica con Trump "para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y nuestros pueblos".

"El día de ayer tuvimos una llamada con el presidente Trump. Como lo menciona en su cuenta, fue muy productiva. Seguiremos dialogando para alcanzar buenos acuerdos que beneficien a nuestros países y nuestros pueblos", escribió en redes sociales.