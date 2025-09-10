Claudia Sheinbaum elogia a Sedena y Marina en desfile militar

CIUDAD DE MÉXICO, septiembre 10 (EL UNIVERSAL).- En el marco del Día de la Independencia y el desfile militar, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y a la Secretaría de Marina (Semar) como "grandes instituciones" y "muy completas".

En su conferencia mañanera de este miércoles 10 de septiembre en Palacio Nacional, Sheinbaum reconoció el patriotismo y generosidad de quienes están dispuestos a dar su vida para defender a la patria.

Destacó la capacitación de los elementos de la Semar y la Sedena para enfrentar "una situación de inseguridad", "combate al crimen" o "disminución de delitos". Resaltó el Plan DN-III.

"Mi admiración, mi respeto, todo a las Fuerzas Armadas y en particular a las y a los jóvenes cadetes, y a los que acaban de egresar del Colegio Militar y de la Marina Armada de México", expresó.

