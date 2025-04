Sheinbaum envía nota diplomática por franja en la frontera

La presidenta Claudia Sheinbaum envió una nota diplomática a Estados Unidos luego de que anunció que va a tomar el control sobre una franja de tierra federal en la frontera con México, donde instalará una base militar.

Sheinbaum Pardo comentó que es una decisión autónoma de las autoridades estadounidenses, pero confía que no trasladarán la frontera hacia el territorio mexicano.

"Hay diálogo y también enviamos una nota diplomática lo puedo decir en el sentido de que pues es una decisión de ellos autónoma de su propio territorio, pero que esperamos pues que no traspasara la frontera", dijo la mandataria federal.

Explicó que esta decisión de tomar terrenos cerca de la frontera ha sucedido en otras ocasiones para la construcción del muro fronterizo, pero que hasta el momento desconoce cuál sea el objetivo.

Aclaró que sigue habiendo la misma colaboración que ha habido hasta ahora en materia de seguridad.

"Entonces como pues algo creo que importante en términos de que ha pasado en otras ocasiones, pero la última orden que se planteó es que el ejército pudiera ocupar ciertos territorios federales. No sabemos si es para seguir construyendo el muro o cual sea el objetivo, pero de todas maneras pues nosotros lo que pedimos siempre es respeto y coordinación", comentó Claudia Sheinbaum.

El 12 de abril, El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, autorizó a las Fuerzas Armadas de su país tomar el control de terrenos federales que se encuentren a lo largo de la frontera con México, y con ello se plantea la construcción de una base militar.