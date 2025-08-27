logo pulso
Claudia Sheinbaum inaugura el módulo 11 del AICM

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lidera la apertura del nuevo módulo en el aeropuerto capitalino.

Por El Universal

Agosto 27, 2025 07:18 p.m.
A
Claudia Sheinbaum inaugura el módulo 11 del AICM

CIUDAD DE MÉXICO, agosto 27 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo inauguró este miércoles el módulo 11 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" (AICM).

En redes sociales, la jefa del Ejecutivo federal difundió imágenes de esta inauguración en donde estuvo acompañada por los titulares de las secretarías de Marina (Semar), almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles; de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Esteva; y del almirante Juan José Padilla Olmos, director general del AICM.

En el corte de listón inaugural también estuvo Guadalupe Phillips Margain, directora general de la empresa constructora ICA.

"Inauguramos el módulo 11 del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez", con el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles", escribió en redes sociales la Mandataria federal.

