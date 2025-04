Sheinbaum lamenta muerte del Papa Francisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo lamentó la muerte del Papa Francisco este lunes 21 de abril a los 88 años de edad.

A través de sus redes sociales, Sheinbaum Pardo emitió un mensaje en el que destacó que Francisco fue " un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad"

"Muere el Papa Francisco. Un humanista que optó por los pobres, la paz y la igualdad. Deja un gran legado de verdadero amor al prójimo.

"Para los católicos y los que no lo son, es una gran pérdida. Haberlo conocido fue un gran honor y privilegio. Descanse en paz", expresó.

Papa Francisco, "gran humanista" para Claudia Sheinbaum

"Gran humanista" y "un hombre que representa mucho para la humanidad", así describía la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Papa Francisco, quien falleció este lunes 21 de abril a los 88 años de edad.

Mientras Francisco se recuperaba de diversas complicaciones en su salud, la presidenta Sheinbaum expresó en distintas ocasiones sus deseos de recuperación para el Sumo Pontífice.

Incluso, en sus conferencias mañaneras la Presidenta leyó algunos escritos del Papa Francisco y criticó a quienes le deseaban el mal.

"Todos los que definen otra visión de la Iglesia están en contra de él. Lo que es terrible es que se digan cristianos, no se le debe desear mal a nadie, aunque sea tu adversario.

"Y al Papa Francisco le mandamos nuestro deseo de que se reponga muy pronto, es un hombre que representa mucho para la humanidad, más allá incluso de la religión católica", expresó en febrero pasado la Mandataria federal.

Gabinete lamenta fallecimiento

Tras darse a conocer el fallecimiento de Francisco, integrantes del gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum han expresado sus condolencias.

"Con profundo pesar nos despedimos hoy del primer pontífice latinoamericano Su Santidad Papa Francisco, dirigente de la Iglesia Católica desde 2013, quien siempre estuvo del lado de los pobres y de la justicia.

"Buscó que la palabra fuera el medio para lograr la paz en el mundo", expresó en redes Rosa Icela Rodríguez, secretaria de Gobernación.

Sheinbaum: Muerte del Papa Francisco es una pérdida dolorosa

En su conferencia mañanera de este lunes 21 de abril en Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum expresó su pesar por el fallecimiento de Francisco y envió un abrazo a todas las personas católicas de México.

"Nuestro abrazo a todos los católicos de México, pero también a los no católicos. El Papa Francisco fue un humanista, un hombre que estuvo cerca siempre del más humilde, de los pobres", expresó al recordar el mensaje de este domingo de su Santidad, que fue por la paz.

"Es una pérdida dolorosa, que en paz descanse, nuestro abrazo y cariño a todo el mundo, y en particular a las y los católicos de México", agregó la titular del Ejecutivo.

Mencionó que este martes hará una semblanza de Francisco y su pensamiento: "Siempre defendimos al Papa Francisco por su humanismo y su visión frente a los más humildes".

SRE lamenta fallecimiento del Papa Francisco

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) expresó sus condolencias por el lamentable fallecimiento del Papa Francisco e indicó que será recordado como "un gran humanista".

La SRE, a cargo del canciller Juan Ramón de la Fuente, destacó la figura de Jorge Mario Bergoglio como el primer Papa latinoamericano y jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano.

"Como lo ha señalado la presidenta de México, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, el Papa Francisco será recordado como un gran humanista, que optó por los más pobres y promovió la fraternidad entre las personas y las naciones. Descanse en paz", indicó en redes la Cancillería.

Recuerda su encuentro con Francisco

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recordó su visita al Vaticano para hablar con el Papa Francisco cuando era candidata para la Presidencia de la República.

Detalló que fue una reunión que se dio entre amistades del Papa Francisco, y que ella tuvo este encuentro en su departamento contrario a la que tuvo su entonces contrincante Xóchitl Gálvez impulsada por el PAN, PRI, y PRD.

"(...) me parece que en muy pocas palabras muestra su humanismo y además lo que debemos ser todas las personas, todos los seres humanos, que es que nadie debe mirar que la única forma lícita de mirar a alguien de arriba abajo es cuando uno le da la mano para levantarse ese pensamiento lo he dicho".

Agregó: "(...) realmente pues fue un momento muy especial y le agradezco a él y por supuesto, a los hermanos Suleimán que me permitieron llegar hasta ahí".

A pregunta expresa sobre su opinión sobre quién podría suceder el puesto de líder del Vaticano, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo se negó a responder y señaló que a ella no le corresponde.

"Ahí no nos corresponde", dijo ante las especulaciones del sucesor.

La Presidenta indicó que se analizará si algún funcionario mexicano asistirá a los funerales del Papa: "Está ahí nuestro embajador y vamos a ver si alguien asiste, pero siempre nuestro cariño, nuestro pésame, siempre".