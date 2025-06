Claudia Sheinbaum niega trabajo forzado a médicos cubanos en México

CIUDAD DE MÉXICO, junio 4 (EL UNIVERSAL).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rechazó que los médicos cubanos contratados en México estén en condiciones de "trabajo forzado".

Esto, luego que ayer Estados Unidos impuso restricciones de visas a funcionarios centroamericanos por la "explotación" de médicos cubanos mediante el "trabajo forzoso", informó este martes el jefe de la diplomacia, Marco Rubio, sin especificar a quiénes.

La jefa del Ejecutivo federal indicó que debe de demostrarse que los médicos de Cuba en misiones en otras naciones son explotados, para poder imponer estas restricciones, e indicó que, hasta el momento, Estados Unidos no ha informado sobre este tema al gobierno mexicano.

"Primero, no es trabajo forzado, tendría que demostrarse (...) hasta ahora no se nos ha hecho saber nada en particular para México.

"En el caso de México hay un contrato con Cuba y otros países por el problema que tuvo México en el período neoliberal que dejaron de formarse médicos. Hay un contrato para que médicos cubanos ayuden a la población en México, entonces no vemos ningún problema en eso. Es legal, es abierto y no tiene problema", afirmó.

Al preguntarle sobre una posible cancelación de visas a funcionarios o exfuncionarios mexicanos por esa política de traer a México a médicos especialistas cubanos, la presidenta señaló que con el gobierno de Estados Unidos, hay coordinación y colaboración.

La Mandataria federal recordó que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador tomó la decisión de firmar un acuerdo con el gobierno de Cuba para enviar a sus médicos a apoyar a los mexicanos, primero en pandemia del Covid-19 y después a especialistas para ocupar espacios vacantes "por una política deliberada" en el periodo neoliberal para que hubiera carencia de esos profesionales.

"Es una decisión que se tomó para apoyar a los mexicanos. Esas decisiones las toma el gobierno de México".

"Esa política exterior no se puede definir en función de otros, sino de los intereses de la nación y del pueblo. ¿Qué esperamos? Respeto. Es lo que siempre hemos pedido, respeto y trato de iguales, hasta ahora hay un trato de iguales", dijo.

Recordó que la próxima semana vendrá a México el subsecretario de Estado de la Unión Americana, Christopher Landau, quien fue embajador de su país en México en el primer periodo presidencial de Donald Trump.

"Conoce México, entonces, fue muy sensible en el momento que fue embajador, platicaremos del tema, hasta ahora no se nos ha hecho saber nada en particular para México", dijo.